PlayStation-Fans haben bei Sony ihr Spiel des Jahres gewählt und Clair Obscur hat diesmal nicht gewonnen

Das Jahresende steht bevor und so werden mal wieder Preise für die besten Spiele des Jahres 2025 vergeben. Kurz nach den Game Awards wurde jetzt auch die "PlayStation Blog Game of the Year"-Awards vergeben, bei denen Sony-Fans für ihre Favoriten abstimmen konnten.
Clair Obscur: Expedition 33 konnte dabei auch drei der begehrten Platin-Trophäen abgreifen, musste sich aber insgesamt einem anderen Top-Titel geschlagen geben.
Ghost of Yotei räumt voll ab - 7 Awards für Sucker Punch
Die Platin-Trophäe für "Best PS5 Game" ging nämlich an Ghost of Yotei von Sucker Punch. Clair Obscur landet dabei "nur" auf dem zweiten Rang. Insgesamt hat Ghost of Yotei die meisten Kategorien für sich entscheiden können.
Neben dem GOTY-Award landete das im Oktober erschienene Action-Adventure nämlich auch in sechs weiteren Kategorien ganz vorne. Folgende Platin-Trophäen hat Atsu eingesammelt:
- Best PS5 Game
- Best New Charakter
- Best Graphical Showcase
- Best Art Direction
- Best Audio Design
- Best Accessibility Features
- Best Use of DualSense
Ghost of Yotei beziehungsweise Sucker Punch haben es zudem in drei weiteren Kategorien unter die besten vier geschafft und ist daher ganz klar der große Gewinner der Awards. In der Kategorie "Best PS5 Game" landeten übrigens hinter Yotei und Clair Obscur Death Stranding 2 und ARC Raiders auf den Plätzen drei und vier.
Die Gewinner der weiteren Kategorien im Überblick:
- Best Story: Clair Obscur: Expedition 33
- Best Soundtrack: Clair Obscur: Expedition 33
- Best Rerelease (Remaster): The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
- Best Multiplayer Experience: Battlefield 6
- Best Ongoing Game: Genshin Impact
- Best Expansion: Lies of P: Overture
- Best Sports Game: Sonic Racing: CrossWorlds
- Best Independent Game: Clair Obscur: Expedition 33
- Best PS VR2 Game: Alien: Rogue Incursion
- Best PS4 Game: Hollow Knight: Silksong
- Studio of the Year: Kojima Productions
- Most Anticipated Game of 2026 and Beyond: Marvel’s Wolverine
Clair Obscur: Expedition 33 ist also auch bei den "PlayStation Blog Game of the Year"-Awards stark vertreten, auch wenn es sich in der wichtigsten Kategorie geschlagen geben muss. Allzu große Überraschungen gibt es ansonsten nicht.
Was ist euer Spiel des Jahres auf der PlayStation?
