PlayStation-Fans haben bei Sony ihr Spiel des Jahres gewählt und Clair Obscur hat diesmal nicht gewonnen

Auf dem PlayStation Blog konnten Fans für ihr Spiel des Jahres abstimmen und in manchen Punkten unterscheidet sich das Ergebnis deutlich von den Game Awards.

Jonas Herrmann
19.12.2025 | 11:44 Uhr

Die PlayStation-Fans haben ihr GOTY gewählt. Die PlayStation-Fans haben ihr GOTY gewählt.

Das Jahresende steht bevor und so werden mal wieder Preise für die besten Spiele des Jahres 2025 vergeben. Kurz nach den Game Awards wurde jetzt auch die "PlayStation Blog Game of the Year"-Awards vergeben, bei denen Sony-Fans für ihre Favoriten abstimmen konnten.

Clair Obscur: Expedition 33 konnte dabei auch drei der begehrten Platin-Trophäen abgreifen, musste sich aber insgesamt einem anderen Top-Titel geschlagen geben.

Ghost of Yotei räumt voll ab - 7 Awards für Sucker Punch

Die Platin-Trophäe für "Best PS5 Game" ging nämlich an Ghost of Yotei von Sucker Punch. Clair Obscur landet dabei "nur" auf dem zweiten Rang. Insgesamt hat Ghost of Yotei die meisten Kategorien für sich entscheiden können.

Video starten 13:44 Ghost of Yōtei ist das nächste Open-World-Highlight - mit einem Haken

Neben dem GOTY-Award landete das im Oktober erschienene Action-Adventure nämlich auch in sechs weiteren Kategorien ganz vorne. Folgende Platin-Trophäen hat Atsu eingesammelt:

  • Best PS5 Game
  • Best New Charakter
  • Best Graphical Showcase
  • Best Art Direction
  • Best Audio Design
  • Best Accessibility Features
  • Best Use of DualSense

Ghost of Yotei beziehungsweise Sucker Punch haben es zudem in drei weiteren Kategorien unter die besten vier geschafft und ist daher ganz klar der große Gewinner der Awards. In der Kategorie "Best PS5 Game" landeten übrigens hinter Yotei und Clair Obscur Death Stranding 2 und ARC Raiders auf den Plätzen drei und vier.

Die Gewinner der weiteren Kategorien im Überblick:

Clair Obscur: Expedition 33 ist also auch bei den "PlayStation Blog Game of the Year"-Awards stark vertreten, auch wenn es sich in der wichtigsten Kategorie geschlagen geben muss. Allzu große Überraschungen gibt es ansonsten nicht.

Was ist euer Spiel des Jahres auf der PlayStation?

