Legendärer Open World-Racer feiert dank Fans sein Comeback in Unreal Engine 5 – und ihr könnt es kostenlos testen

Ein Fan bringt eines der besten Need for Speeds in die Unreal Engine 5.

Die Marke Need for Speed kennen wir, seitdem der erste Teil 1994 unter anderem für den PC und die PlayStation erschien. Seitdem ist das Franchise nicht mehr aus dem Racing-Genre wegzudenken – auch wenn die neusten Ableger laut Teilen der Community nicht an die goldenen Zeiten rund um die Jahrtausendwende herankommen.

Eines der meist gefeierten Need for Speed-Teile wird nun in der Unreal Engine 5 neu aufgelegt – dank der Arbeit eines engagierten Fans. Das Beste daran: Ihr könnt es schon jetzt kostenlos testen.

Underground 2 in Unreal Engine 5 - Dieses Fan-Remake macht's möglich

Need for Speed: Underground 2 gehört zu den beliebtesten Teilen der Racing-Reihe, ist mittlerweile aber ganze 20 Jahre alt. Kein Wunder also, dass das Spiel, das wir seinerzeit auf PlayStation 2, Xbox und allerhand anderen "Retro-Konsolen" spielen konnten, mittlerweile etwas angestaubt ist.

Ein Fan namens "2Unreal5Underground" hat es sich deswegen zur Aufgabe gemacht, das Spiel in der Unreal Engine neu zu bauen. Auf Discord stellt er seine Arbeit vor und gibt zudem allen die Möglichkeit, das Fan-Remake im Rahmen einer Demo selbst auszuprobieren.

Wie das Ganze aussieht, könnt ihr euch im Video anschauen:

1:22 Remake mit Unreal Engine 5: NfS Underground 2 kehrt auf unsere Bildschirme zurück

Autoplay

Wie ihr sehen könnt, dürft ihr beim Projekt keine Grafik eines Forza Horizon 5 oder ähnlichen modernen Titeln erwarten, für ein 1-Personen-Projekt kann sich das Ergebnis aber durchaus sehen lassen – und besser als das Original sieht es ganz sicher aus.

Auch wenn sich in den Kommentaren unter dem Video einige Leute aufgrund der Grafik wenig begeistert zeigen, gibt es auch viel Lob und nostalgische Glückseligkeit. KG-si8yb schreibt etwa: "20 Jahre! Ich erinnere mich noch an jede Ecke!<3"

eggtortilla schreibt hingegen: "Ich kann die Musik schon hören, obwohl es keine Musik gibt. Pure Nostalgie. Gute Arbeit!" Dass die ursprüngliche Musik nicht im Remake enthalten ist, liegt natürlich an den fehlenden Lizenzen. Dafür hat 2Unreal5Underground aber die originalen Motor- und Fahrsounds aus dem Spiel übernommen.

Need for Speed: Underground 2 führte damals erstmals den sogenannten "Freie-Fahrt"-Modus ein, in dem wir frei durch die fiktive Stadt Bayview düsen konnten. Dazu kamen die unglaublich vielen Tuning-Möglichkeiten und natürlich ein wunderbares Fahrgefühl.

Habt ihr Underground 2 damals gespielt und wie fandet ihr es? Wollt ihr das Fan-Remake ausprobieren und was sagt ihr zur Leistung des 1-Personen-Projekts? Verratet es uns in den Kommentaren!