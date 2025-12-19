Netflix mistet aus: Diese über 170 Filme und Serien verschwinden im Januar 2026 von der Streaming-Plattform

Der bekannte Streaming-Anbieter mit dem großen, roten N räumt ordentlich seine Bibliothek auf. Viele Blockbuster und Serien-Hits sind nur noch kurze Zeit verfügbar.

Annika Bavendiek
19.12.2025 | 17:33 Uhr

Netflix mistet aus. Netflix mistet aus.

Auf Netflix bekommt ihr für eure Abo-Gebühren regelmäßig neue Filme und Serien spendiert. Gleichzeitig verlassen aber auch immer wieder Titel den Katalog des Streaming-Services. So wird im Januar 2026 ebenfalls ein riesiger Haufen entfernt. Wir listen euch die kommenden Abgänge auf den folgenden Seiten auf.

Alle Anime-Fans finden hier übrigens eine Liste, welche japanischen Produktionen 2026 auf Netflix landen:

Warum werden Filme und Serien von Netflix entfernt? Netflix sortiert wie auch andere Streaming-Anbieter regelmäßig Titel aus. Zum Jahresstart wird der Katalog aber richtig ordentlich aufgeräumt. Das hat in den meisten Fällen mit auslaufenden Lizenzverträgen zu tun, aber auch Netflix-Originals verlassen immer mal wieder die Plattform. Dieses Mal könnte es auch an der geplanten Übernahme von Warner Bros. liegen. Mehr dazu lest ihr in den oben verlinkten Artikeln.

Auf Seite 2 findet ihr die Filme, die entfernt werden.

