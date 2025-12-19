Netflix mistet aus: Diese über 170 Filme und Serien verschwinden im Januar 2026 von der Streaming-Plattform

Netflix mistet aus.

Auf Netflix bekommt ihr für eure Abo-Gebühren regelmäßig neue Filme und Serien spendiert. Gleichzeitig verlassen aber auch immer wieder Titel den Katalog des Streaming-Services. So wird im Januar 2026 ebenfalls ein riesiger Haufen entfernt. Wir listen euch die kommenden Abgänge auf den folgenden Seiten auf.

Alle Anime-Fans finden hier übrigens eine Liste, welche japanischen Produktionen 2026 auf Netflix landen:

Warum werden Filme und Serien von Netflix entfernt? Netflix sortiert wie auch andere Streaming-Anbieter regelmäßig Titel aus. Zum Jahresstart wird der Katalog aber richtig ordentlich aufgeräumt. Das hat in den meisten Fällen mit auslaufenden Lizenzverträgen zu tun, aber auch Netflix-Originals verlassen immer mal wieder die Plattform. Dieses Mal könnte es auch an der geplanten Übernahme von Warner Bros. liegen. Mehr dazu lest ihr in den oben verlinkten Artikeln.

