Alle neuen 49 Animes in 2026 und ihre Fortsetzungen auf Netflix und Crunchyroll

2026 wird ein großes Jahr für Anime-Fans und gleich zu Beginn gibt es eine Vielzahl an Anime-Neuheiten und Staffeln, auf die ihr euch freuen könnt.

Myki Trieu
21.12.2025 | 06:00 Uhr

Frieren ist nach 2 Jahren Abwesenheit mit einer zweiten Staffel in 2026 wieder mit am Start!(© Kanehito Yamada und Tsukasa Abe, Shokugakukan Madhouse) Frieren ist nach 2 Jahren Abwesenheit mit einer zweiten Staffel in 2026 wieder mit am Start!(© Kanehito Yamada und Tsukasa Abe, Shokugakukan / Madhouse)

Schon zum Start in das neue Jahr haben Crunchyroll und Netflix eine große Menge an neuen Anime-Serien und dazugehörigen Staffeln parat. Mindestens 49 Animes stehen euch schon in den ersten Monaten des Jahres 2026 zur Auswahl. 

Welche Serien und Fortsetzungen es bei den beiden Streaming-Anbietern gibt und auf welche ihr besonders achten solltet, verraten wir euch in den nächsten Abschnitten.

Netflix und Crunchyroll steigen mit neuen Staffeln zu beliebten Anime-Serien in das Jahr 2026

Netflix und Crunchyroll haben sich einige der beliebtesten Anime-Lizenzen für 2026 gesichert. Netflix rückt etwa fünf Jahre nach dem Abschluss der ersten Staffel von Dorohedoro endlich mit der zweiten Season raus.

Der große Streamingdienst hat sogar Fan-Favoriten wie Devil May Cry Season 2, Pokémon Horizons: Season 3 und Jojo’s Bizarre Adventure Part 7: Steel Ball Run im 2026er-Programm. Anime-Neuheiten wie das Originalwerk Cosmic Princess Kaguya! ist ebenfalls am Start.

Crunchyroll hingegen legt noch eins drauf und hat sich ganze 42 Anime-Serien und Staffeln neu dazu geholt, die noch in den ersten Monaten von 2026 erscheinen werden. Darunter die neuen Staffeln zu beliebten Serien wie Jujutsu Kaisen und Frieren sowie komplette Newcomer wie Dark Fantasy-Anime Sentenced To Be Hero oder Action-Drama Dead Account.

Eine Liste aller neuen bekannten Animes und Staffeln zum Start von 2026 der einzelnen Streamingdienste findet ihr auf den nächsten Seiten.

