God of War-Serie enthüllt erstes Bild von Kratos und Atreus und wir können fast nicht glauben, dass das echt ist

Es gibt ein erstes Bild der Darsteller von Kratos und Atreus in ihren Kostümen. Das Internet ist nicht gerade begeistert.

Eleen Reinke
27.02.2026 | 16:45 Uhr

Nun wissen wir, wie genau Kratos in der Serie von Prime Video aussehen wird. Nun wissen wir, wie genau Kratos in der Serie von Prime Video aussehen wird.

Über die letzten Wochen gab es bereits einige Enthüllungen zur Live-Action-Umsetzung der God of War-Reihe, die bei Prime Video in Arbeit ist. Nun hat der offizielle Account der Serie auch ein erstes Bild der beiden Hauptdarsteller in ihren Kostümen gezeigt. Das kommt bislang allerdings nicht allzu gut an.

So sehen Kratos und Atreus in der Serie aus

Der offizielle X-Account zeigt mit dem neuen Bild eine Szene, die wir so ähnlich schon aus dem Spiel von 2018 kennen: Sohnemann Atreus spannt den Bogen, während Papa Kratos kritisch dreinblickend hinter ihm steht. Wir lassen das Bild einmal für sich selbst sprechen:

"Vater und Sohn. Erhascht euren ersten Blick auf Kratos und Atreus in der God of War-Serie, die jetzt bei @primevideo in Produktion ist. Ihre Reise zum höchsten Gipfel beginnt."

Die Kostüme sehen durchaus überzeugend aus und erinnern direkt an die Looks der Charaktere im Spiel. Da hört es mit den positiven Reaktionen aber auch schon so ziemlich auf.

Hier auch einmal der Spieletrailer zum direkten Vergleich:

Video starten 3:00 God of War - Story-Trailer enthüllt Release-Termin & das "wahre Wesen" von Kratos

In den Kommentaren unter dem Beitrag auf X hagelt es aktuell massenweise negative Stimmen. Viele Fans fragen direkt, ob das Bild nicht etwa mit KI generiert sei oder beschweren sich, dass es einfach zu "billig" wirke.

Wir haben einmal einige der Stimmen rausgesucht:

"Wenn das auf irgendeinem anderen Account aufgetaucht wäre, hätte ich gesagt, dass sieht wie mittelmäßiges KI aus." - @ShutUpPabs

"Oh mein Gott, dieser Kratos sieht so lächerlich aus. Es sieht wie eine TV-Werbung aus." - @mrmojorising422

"Das sieht aus wie TEMU Kratos" - @LastofUsPSN

Natürlich muss hier angemerkt werden, dass es sich bei dem Bild nicht zwingend um den finalen Look der Serie handelt. Hier könnte es sich auch schlicht um einen Kostümtest oder Ähnliches gehandelt haben. Trotzdem war es wohl nicht die beste Idee, dieses Bild als ersten Blick zu veröffentlichen.

Alle bislang bekannten Infos zur God of War-Serie fassen wir hier zusammen:

Mehr zum Thema
God of War-Serie: möglicher Release, Story, Cast - Das wissen wir zur Live-Action-Serie von Amazon
von Eleen Reinke
God of War-Serie: möglicher Release, Story, Cast - Das wissen wir zur Live-Action-Serie von Amazon

Wann erscheint die God of War-Serie? Einen offiziellen Releasetermin gibt es bislang noch nicht, hier müssen wir uns weiterhin gedulden. Ein Release 2027 wäre aber zumindest denkbar. Auch eine zweite Staffel der Serie wurde bereits bestellt.

Aber jetzt ist natürlich direkt die GamePro-Community gefragt: Wie findet ihr dieses erste Bild, habt ihr einen ähnlich negativen Eindruck?

