Es gab eine Zeit, in der jede Umsetzung eines Videospiels für Kino oder Fernsehen den Fans einen Schauer über den Rücken laufen ließ. Dieses dunkle Zeitalter liegt glücklicherweise hinter uns, und vor allem Netflix konnte in den letzten Jahren mit Erfolgen wie The Witcher und Castlevania punkten. Nun soll eine animierte Serie zu Tomb Raider folgen, wie der Streaming-Dienst über Twitter bekannt gab. Leider sieht es für neue Spiele in nächster Zeit weniger rosig aus.

Das Tomb Raider-Universum: Besonders interessant ist die Tatsache, dass die Netflix-Serie die Geschichte der Spiele von Crystal Dynamics weitererzählt. Wir sollten also weniger mit einem lustigen Cartoon rechnen, denn die Origins-Trilogie ist ziemlich düster und extrem brutal. Es wird spannend sein zu sehen, ob Netflix und Legendary die Intensität für das Fernsehpublikum ein wenig herunterfahren werden.

Alle Zeitlinien von Tomb Raider sollen vereint werden

Tomb Raider wird demnächst 25 - das Franchise, nicht Lara Croft. Zu diesem Anlass veröffentlichten Square Enix und Crystal Dynamics ein Video auf Youtube, in dem sie sich zur Zukunft der Serie äußern. Laut Game Director Will Kerslake soll nicht nur die Netflix-Serie Teil des Universums werden, sondern auch die älteren Titel, die nicht von Crystal Dynamics entwickelt wurden. Der nächste Ableger soll diese mit der Geschichte der Origins-Trilogie verbinden.

Hier seht ihr noch einmal die wichtigsten Story-Beats der Trilogie:

Wann erscheint ein neues Tomb Raider? Während wir in der Netflix-Serie wohl eine junge Lara sehen werden, könnten weitere Games deutlich später in der Zeitlinie einsetzen. So könnten alle Teile des Franchise mit einbezogen werden. Bis es soweit ist, wird aber wohl noch eine ganze Weile vergehen. Vorerst wird es also kein neues Tomb Raider von Crystal Dynamics geben. Ohnehin ist das Studio momentan mit Marvel's Avengers beschäftigt.

Wer die Story von Lara weiterverfolgen möchte, muss sich also die Serie ansehen. Neben Tomb Raider arbeitet Netflix auch an einer weiteren Staffel von Castlevania und dem animierten Film The Witcher: Nightmare of the Wolf.

Freut ihr euch auf die Serie zu Tomb Raider? Und welche Videospiel-Adaptionen würdet ihr euch sonst noch wünschen?