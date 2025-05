Netflix sieht bald ganz anders aus: TV-App bekommt einen neuen Look, der einige überfällige Änderungen bringt

Auch Spiele werden bald in der Netflix TV-App prominenter platziert.

Netflix bekommt schon sehr bald eine neue UI spendiert, zumindest für die TV-Version der App. Das hat das Unternehmen jetzt in einem neuen Blogeintrag enthüllt. Ziel des neuen Looks soll vor allem sein, dass ihr schneller und passender auf euch zugeschnittene Serien und Filme findet. Daneben gibt es aber vor allem ein paar überfällige Quality-of-Life-Anpassungen.

Wann geht der neue Look für die Netflix TV-App live? Der Rollout startet am 19. Mai

Das ändert sich beim neuen Netflix-Look alles

Die Neuerungen lassen sich auf vier Bereiche runterbrechen, die euch die Wahl des nächsten Titels leichter machen sollen. Denn, wie Netflix selbst schreibt: "Entscheidungs-Ermüdung ist ein reales Problem." So will der Streaming-Service natürlich gewährleisten, dass ihr mehr Zeit in der App verbringt.

Navigationsleiste am oberen Bildschirmrand

Bislang befand sich die Navigationsliste für die Suchfunktion, Serien, Filme und Co. am linken Bildschirmrand. Das war allerdings etwas frickelig zu navigieren. Mit dem Update wandert die Leiste jetzt endlich an den oberen Bildschirmrand und teilt sich dann in folgende Bereiche auf:

Suche

Home

Serien

Filme

Spiele

Mein Netflix

So sieht die Navigationsleiste bei Netflix bald aus. (Bild: Netflix)

Diese Navigationsleiste soll nicht nur jederzeit sichtbar sein, mit einem Click auf die "Zurück"-Taste der Fernbedienung könnt ihr auch jederzeit dahin springen.

My Netflix-Tab

Der neue Mein Netflix-Tab dient dabei als eine Art Übersicht für eure Serien, Filme und Aktivitäten. Hier könnt ihr dann auf einen Blick finden, wo ihr bei einer Serie aufgehört habt, was auf euer Watchliste steht und an den Release welcher Titel ihr von Netflix erinnert werden wollt.

Mehr Informationen über Serien/Filme

Das neue Layout soll außerdem detaillierte Informationen zu Titeln zeigen. Dazu gehören etwa eine Story-Zusammenfassung, gewonnene Auszeichnungen, Laufzeit, Top 10-Historie und Schauspieler*innen.

1:11 Im neuen Teaser zu Squid Game Staffel 3 gehen die tödlichen Spiele in eine letzte Runde

Autoplay

Responsive Empfehlungen

Hinter diesem Begriff versteckt sich vor allem eine Verbesserung der Empfehlungen, die Netflix auf eure Sehgewohnheiten zuschneidet. Die App soll sich nämlich fortan in Echtzeit mit Empfehlungen aktualisieren, die berücksichtigen, was ihr schaut, durchsucht und mit welchen Titeln ihr interagiert.

Neuerungen für die Netflix Mobile-App

Daneben hat Netflix in einem weiteren Post auch enthüllt, dass Änderungen für die Mobile-App getestet werden. Unter anderem können User dann Gen AI benutzen, um nach Serien und Filmen zu suchen, indem sie etwa "Ich will etwas witziges und leichtes sehen" eingeben.



Das Feature soll als Opt-in-Beta für iOS zur Verfügung stehen, ihr müsst also explizit angeben, dass ihr am Test teilnehmen wollt.

Daneben soll es auf Mobile auch einen vertikalen Feed geben, der mit Clips aus Netflix-Filmen und -Serien gefüllt ist. Klickt ihr drauf, könnt ihr den Titel sofort in voller Länge gucken oder den Clip mit Freund*innen teilen.

Sagen euch die Neuerungen zu oder würdet ihr euch wünschen, dass Netflix ganz andere Bereiche angeht?