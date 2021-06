E3 2021: Starfield, Halo Infinite & Co. - Diese Spiele erwarten wir

Die E3 2021 steht vor der Tür und regt die Fantasie an. Welche Spiele werden auf der Messe wohl gezeigt: was ist einigermaßen sicher, welche Titel erwarten wir und was ist eher unwahrscheinlich? Fest steht, dass dieses Jahr alles anders abläuft, aber das bedeutet nicht, dass es nichts zu sehen gibt, im Gegenteil.

Wann geht's los? 12. bis 15. Juni

E3 2021: Diese Spiele werden mit Sicherheit gezeigt

In der Ankündigung zum gemeinsamen E3-Showcase von Microsoft und Bethesda verstecken sich einige eindeutige Hinweise auf Spiele, die offenbar gezeigt werden. Da wäre natürlich Starfield, aber auch Halo: Infinite gilt als sicher. Beides wurde zwar nicht explizit angekündigt, aber beide Titel sind auf dem Teaser-Bild zu erkennen.

E3 2021: Welche Spiele wir erwarten und was wahrscheinlich ist

Microsoft und Bethesda könnten auch zu den folgenden Titeln noch etwas in petto haben. Alle drei wurden zwar schon enthüllt, lassen aber mehr Details und Gameplay vermissen. Je nach Entwicklungsstand sehen wir vielleicht dieses Jahr auf der E3 endlich mehr von den heiß erwarteten Spielen:

Perfect Dark

Fable 4

Avowed

Forza Horizon 5 könnte eventuell ebenfalls angekündigt werden.

Nintendos Pressekonferenz auf der E3 2021 wird ebenfalls mit Spannung erwartet. Weil Zelda dieses Jahr Jubiläum feiert, könnte die PK ganz im Zeichen von Link und Zelda stehen. Gut möglich, dass die immer wieder spekulierte Zelda-Collection oder einzelne Remaster-Versionen sowie natürlich das Sequel zu Breath of the Wild zu sehen sind. Auch auf das neue Metroid hoffen wohl viele.

Zelda BotW 2

Metroid Prime 4

Mario Kart 9 könnte eventuell ebenfalls angekündigt werden.

Die Nintendo-Pressekonferenz wäre auch der ideale Augenblick, um Hollow Knight: Silksong zu zeigen und einen Launchtermin zu verkünden. Die E3 2021 könnte auch sehr viel mit der Nintendo Switch Pro zu tun haben, die bereits morgen enthüllt werden soll:

Direkt zum Beginn am 12. Juni gibt es wieder eine eigene Ubisoft Forward-Pressekonferenz. Schätzungsweise dürften dort die folgenden Titel näher vorgestellt werden. Insbesondere Neuigkeiten zu Beyond Good & Evil 2 und dem mehrfach neu gestarteten Piraten-Spiel Skull & Bones wären sehr willkommen.

Square Enix nimmt ebenfalls an der E3 Teil und Gerüchten zufolge soll dann ein düsteres Soulslike-Prequel in der Final Fantasy-Welt auf uns zukommen. Aber da gibt es natürlich noch eine ganze Menge mehr, was für die E3 2021 in Frage kommt:

Dann gibt es da ja auch noch die Gerüchte um ein Guardians of the Galaxy-Spiel.

Bandai Namco wurde ebenfalls bereits als Teilnehmer bestätigt und zeigt hoffentlich endlich was zum heiß erwarteten Souls-Nachfolger Elden Ring. Ansonsten könnten auch die Curren Gen-Fassungen von Cyberpunk 2077 und The Witcher 3 einen größeren Auftritt hinlegen.

2K Games könnte neben dem neuen Bioshock-Spiel auch noch etwas von der Current Gen-Version von GTA 5 zeigen, die für PS5 und Xbox Series X ansteht. Auch das eine oder andere Sportspiel wird wohl mit Sicherheit wieder gezeigt und wer weiß, vielleicht (aber das glauben wir eher nicht), wird auch GTA 6 angekündigt.

Warner Bros. hat mit dem verschobenen Gotham Knights auch noch ein Spiel in der Pipeline. Da die Arbeit am Batman-Spiel bereits vor einigen Monaten recht weit fortgeschritten schien, wirkt es recht wahrscheinlich, dass es auf der diesjährigen E3 nochmal gezeigt wird.

EA und Sony veranstalten dieses Jahr wieder ihre eigenen Events. Das heißt, dass Spiele wie das neue Battlefield 6 oder God of War 2 und Horizon Forbidden West wohl nicht auf der E3 zu sehen sein werden. Ersteres wird bereits am 9. Juni offiziell enthüllt und dürfte dann bei der EA Play am 22. Juli eine größere Rolle einnehmen.

Worauf freut ihr euch am meisten? Welche Spiele wollt ihr am liebsten bei der E3 2021 sehen?