Neue GTA 6-Infos und Bilder stehen womöglich kurz bevor - Fans entdecken neuen Hinweis auf Rockstars Website

Kommen bald neue Infos zu GTA 6?

Vor fünf Monaten hat uns Rockstar GTA 6 endlich in einem ersten Trailer näher vorgestellt. Und natürlich warten Fans seitdem weiter ungeduldig auf neue Informationen zum kommenden und wohl wichtigsten Release seit Jahren. Wann Trailer 2 erscheint, steht weiter in den (Rock)Stars – sorry, die schlechte Anspielung musste sein –, aber immerhin könnten wir bald mit neuen Screenshots und Spielinfos belohnt werden. Das lässt die offizielle Webseite zumindest vermuten.

Rockstar-Webseite wurde um wichtige Platzhalter aktualisiert

Grund für die Aufregung, dass wir bald neue Infos bekommen könnten, ist die offizielle Webseite von Rockstar. Wie windige Fans nämlich bemerkt und überall auf Social Media geteilt haben, wurde die frisch geupdatet.

Im Code der Webseite finden sich nun Hinweise auf neue Screenshots, darunter auch Cover Artworks. Neben Platzhalterlinks wurde aber auch ein Eintrag für die ESRB-Bewertung (ähnlich der deutschen USK-Altersbewertung) entdeckt. Gut möglich also, dass Rockstar damit einen baldigen Info-Drop vorbereitet.

Heißt das, dass Trailer 2 bevorsteht?

Wir können zwar nicht ausschließen, dass diese Vorbereitungen seitens Rockstar auch mit dem nächsten Trailer in Verbindung steht. Allerdings deutet all das erst einmal nur darauf hin, dass wir bald neue Screenshots und allgemeine Informationen spendiert bekommen – sofern es sich nicht doch um einen Fehlalarm handelt.

Es sieht zwar verdächtig danach aus, dass Rockstar bald etwas Neues zeigt, aber garantiert ist auch das nicht.

Auf den zweiten Trailer werden wir vermutlich noch etwas länger warten müssen. Wahrscheinlich bereitet uns Rockstar auch darauf wieder mit einem Post vor. Bis dahin können wir uns Trailer 1 zum gefühlt tausensten Mal zu Gemüte führen, um auch ja jedes Detail zu entdecken. Oder aber wir lassen uns von Jules im Video oben erzählen, was der Trailer schon alles verrät.

Was glaubt ihr, was bezweckt Rockstar mit dem Webseiten-Update? Bekommen wir bald neue Bilder zu sehen, oder sogar mehr? Wartet ihr ungeduldig, oder seid ihr ganz entspannt, wenn es um GTA 6 geht?