The Last of Us-Serie: So hart hat Kaitlyn Dever trainiert, um uns als Abby das Herz zu brechen

Kaitlyn Dever spielt in der HBO-Serie The Last of Us Abby, Ellies Haupt-Widersacherin.

The Last of Us erzählt in der zweiten Staffel die Geschichte von Ellie und Abby. Dabei treibt insbesondere eine extrem harte Szene die Handlung voran, die gleichzeitig unzählige Fan-Herzen gebrochen haben dürfte. Wie intensiv sich die Abby-Darstellerin Kaitlyn Dever auf diese und andere Szenen vorbereitet hat, seht ihr hier.

ACHTUNG, es folgen massive SPOILER zu The Last of Us Part 2 und Season 2, Episode 2!

In diesen kurzen Behind the Scenes- und The Last of Us-Clips könnt ihr Kaitlyn Dever beim Training sehen

Darum geht's: In der zweiten Folge der zweiten Staffel The Last of Us werden wir Zeuge davon, wie Abby Joel aus Rache für ihren Vater vor den Augen von Ellie umbringt. Diese sehr intensive, körperliche Szene wurde mehr oder weniger direkt aus dem Spiel übernommen und hält seit letzter Woche das Internet in Atem.

0:53 The Last of Us: Die HBO-Serie gibt einen Vorgeschmack darauf, was uns in Folge 3 erwartet

Autoplay

Das Training für diese Szene könnt ihr in einem neuen, sehr kurzen Videoclip sehen, der aktuell durchs Netz geistert. Darin ist zu erkennen, wie offenbar Kaitlyn Dever in der Vorbereitung auf ihre Rolle und diese Schlüsselszene auf eine Puppe einschlägt, die zumindest von hinten optisch an Joel erinnert.

Direkt darauf folgt ein ebenfalls sehr kurzer Videoclip, der eine andere Trainings-Kampfszene zeigt. Darin sehen wir, wie Kaitlyn Dever sich einer Angreiferin erwehrt, sie herumwirbelt und anschließend einige Schüsse abfeuert. Ein Messer ist ebenfalls mit im Spiel.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das sieht schon wirklich alles sehr anstrengend, intensiv und heftig aus. Wenn wir davon ausgehen, dass Kaitlyn Dever so etwas nicht nur ein-, zweimal, sondern regelmäßig gemacht hat, lässt es erahnen, wie hart das Training für ihre The Last of Us-Rolle im Allgemeinen ausgefallen sein muss.

Dabei hatte die Schauspielerin insbesondere kurz vor den Dreharbeiten (die auch noch direkt mit dieser besonders krassen Szene für sie begonnen haben) einen harten Schicksalsschlag in ihrem Privatleben zu verkraften. Mehr dazu könnt ihr im hier verlinkten Beitrag darüber lesen.

Die brutale Schock-Szene rund um Joels Tod ist storytechnisch natürlich notwendig, um die Gewalt- und Rachespirale weiter voranzutreiben, aber eben auch nicht gerade harmonisch oder nett. Weil es dann aber doch einige Fans gibt, denen genau daran gelegen ist, haben sie die Szene kurzerhand umgedichtet und weitergesponnen. Dabei ist ein Ergebnis herausgekommen, das ein wunderbares alternatives Ende bietet.

Wie findet ihr die beiden kurzen Trainings-Videos? Könnt ihr euch vorstellen, so hart zu trainieren?