GTA 6: Release und zweiter Trailer haben laut diesem Leaker schon ziemlich genaue Termine, das sind sie

Der GTA 6-Release könnte im Herbst dieses Jahres erfolgen und ein zweiter Trailer auch nicht mehr weit entfernt sein.

Die halbe Welt wartet auf GTA 6. Laut dem ersten und bisher einzigen Rockstar-Trailer von vor über einem Jahr kommt das Open World-Spiel im Jahr 2025 auf den Markt. Genauer eingegrenzt wurde der Zeitraum noch nicht und es gibt seitdem auch kein weiteres Lebenszeichen. Aber das übernimmt jetzt ein Leaker, der Termine für den nächsten Trailer und den Release nennt.

GTA 6: Leaker will wissen, wann der Blockbuster und der zweite Trailer dafür erscheint

Im Mai und November soll es soweit sein: Laut dem Twitter-Account Detective Seeds erscheint GTA 6 Mitte November dieses Jahres. Es bleibt also zumindest laut ihm bei einem 2025-Release. Ein zweiter Trailer zu GTA 6 soll dann Ende Mai veröffentlicht werden (via: Twitter).

Wie realistisch ist das? Ziemlich: Immerhin hat Publisher Take Two immer wieder bestätigt, dass der GTA 6-Release weiterhin für 2025 geplant ist. Außerdem soll er nicht mit dem August-Launch von Mafia: The Old Country kollidieren, und Take Two wollte die Marketing-Zeiträume kürzer halten.

Rockstar-Spiele sind in der Vergangenheit stets im Zeitraum September bis Dezember erschienen, dementsprechend würde das alles ganz gut passen. Vorausgesetzt, es kommt nicht doch noch zu einer GTA 6-Verschiebung, von der viele Branchen-Kenner wie Jason Schreier felsenfest ausgehen.

Wie seriös ist die Quelle? Einigermaßen. Der Leaker Detective Seeds lag zumindest mit seiner Vorhersage richtig, dass uns ein Oblivion-Remake bevorsteht. Allerdings hatte er zuerst einen Shadowdrop versprochen, der dann nicht stattfand. Dafür konnte er danach dann aber wieder die genaue Release-Woche nennen.

Ihr solltet das Ganze also wie immer bei Leaks und Spekulationen mit größtmöglicher Vorsicht genießen. Einiges spricht zwar durchaus dafür, dass der Leaker Recht behält (er lehnt sich mit den Prognosen auch wirklich nicht allzu weit aus dem Fenster). Es spricht aber eben auch einiges dagegen.

Alle Infos zu GTA 6 bekommt ihr hier. Mittlerweile wissen wir schon erstaunlich viel über Rockstars neuen Open World-Blockbuster. Zumindest, wenn wir bedenken, dass bisher wirklich nur ein einziger Trailer und sonst nichts dazu veröffentlicht wurde.

Für welche Plattformen erscheint GTA 6? Bisher wurde der Titel nur für PS5 und Xbox Series S/X angekündigt. Eine Version für die alten Konsolen kommt also nicht und erst einmal auch keine PC- oder Nintendo Switch 2-Fassung. Aber insbesondere eine PC-Version dürfte noch nachgereicht werden.

