Neue Projekte der Lies of P-Macher: DLC, Fortsetzung und ganz neues Spiel - darauf dürft ihr euch nach dem Soulslike-Hit freuen

Das koreanische Entwicklerstudio Round8 hat 2023 die bekannte Kinderbuchfigur Pinocchio in ein düsteres Steampunk-Setting verfrachtet und dabei ein tolles Soulslike erschaffen. Lies of P hat nicht nur von der Kritik und Spieler*innen viel Lob eingesackt, sondern konnte auch 7 Millionen Spieler*innen verzeichnen. Innerhalb eines Monats hatte es sich außerdem bereits 1 Million Mal verkauft.

Es ist also nicht verwunderlich, dass das Entwicklerteam bereits an Nachschub arbeitet. Dazu gehören nicht nur ein DLC, der bereits einen Release-Zeitraum hat und ein Sequel, sondern womöglich auch eine neue IP, die in einem anderen Genre angesiedelt ist. Zudem enthielt Lies of P auch noch einen Teaser, der auf ein weiteres Märchen hindeutet. Wir verschaffen euch einen Überblick.

Lies of P-DLC: Was wissen wir über die Erweiterung?

Ist die Lies of P-Erweiterung bereits bestätigt? Ja, eine Story-Erweiterung wurde bereits vor einigen Monaten angekündigt.

Wann erscheint der Lies of P-DLC? Inzwischen wurde ein Release-Zeitraum angekündigt. Demnach erscheint er im ersten Quartal 2025. Wir dürfen also spätestens im März wieder mit Pinocchio losziehen.

Was ist zum Inhalt des Lies of P-DLCs bekannt? Das Entwicklerteam hat bereits einen Soundtrack-Song sowie einige Screenshots geteilt. Aus diesen geht hervor, dass wir wieder in die Rolle von Pinocchio schlüpfen und uns ein maritimes Thema erwartet.

Auf einem der Bilder war ein Schiff zu sehen, während Aufnahme in einem Steam News-Post aus dem September einen Leuchtturm zeigt.

Im DLC wagen wir uns an einen Hafen und vielleicht sogar auf hohe See.

Gibt es schon einen Trailer zum Lies of P-DLC? Nein, bisher gab es nur Screenshots zu sehen. Hier könnt ihr euch noch mal unser Testvideo zum Hauptspiel ansehen:

Lies of P 2: Was wissen wir über die Fortsetzung?

Ist Lies of P 2 bereits bestätigt? Ja, dass ein Sequel erscheint wurde bereits vor einigen Monaten verraten und ein News-Post auf Steam hat das auch im September noch mal bestätigt.

Gibt es bereits einen Trailer zur Lies of P-Fortsetzung? Nein, bisher gibt es keinen Trailer.

Was ist bereits über das Spiel bekannt? Bisher kennen wir noch nicht einmal den offiziellen Namen. Allerdings wäre es gut möglich, dass die Fortsetzung der Pinocchio-Geschichte ein anderes Märchen beimischt. Ein Teaser am Ende des ersten Spiels erwähnt nämlich Dorothy, was auf den Zauberer von Oz hindeutet, stellt aber auch den Bezug zu Krat, dem Setting des ersten Titels, her.

Es könnte natürlich auch sein, dass sich der Teaser auf die Erweiterung bezieht, aber gerade die letzten Einstellungen lassen vermuten, dass wir eine neue Protagonistin bekommen könnten, während die Screenshots zum DLC eher auf die Rückkehr des bekannten Puppenjungen hinweisen.

Offenere Spielwelt in Lies of P 2? Eine Stellenausschreibung gab außerdem einen Hinweis darauf, dass die Spielwelt der Fortsetzung offener ausfallen könnte.

Neues Survivalhorrorspiel: Was wissen wir über die mögliche neue IP der Lies of P-Macher?

Die koreanische News-Seite ebn.co.kr hat außerdem gerade erst auf ein mögliches ganz neues Projekt des Entwicklers aufmerksam gemacht (via GamesRadar). Eine Stellenausschreibung deutet nämlich darauf hin, dass Round8 zusätzlich auch noch an einer ganz neuen IP arbeitet.

Die Rede ist hier von einem Survivalhorrorspiel in futuristischem Setting, das in der Unreal Engine 5 entwickelt wird. Zwar bringt auch Lies of P wie die meisten Souls-Titel Horrorelemente mit, bei Survivalhorror handelt es sich jedoch definitiv um eine anderes Genre.

Ihr solltet diese Informationen aber mit etwas Vorsicht genießen, da bei Jobausschreibungen immer etwas Interpretationsspielraum bleibt.

Was wünscht ihr euch vom Lies of P-Entwicklerteam? Und was denkt ihr, hat es mit dem Teaser auf sich?