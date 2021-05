Neue Releases für PS4/PS5, Xbox One/Series X/S & Switch mit einem Horror-Highlight

Der Mai ist angebrochen und bietet uns zahlreiche neue Spiele auf PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Nintendo Switch. Alle neuen Titel, die vom 3. bis 9. Mai 2021 erscheinen, findet ihr hier, darunter auch ein Highlight für alle Fans des Survival-Horrors.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Spiele-Highlight der Woche

Resident Evil Village

Release: 7. Mai

7. Mai Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Google Stadia, PC

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Google Stadia, PC Genre: Action

Darum geht's: Einige Jahre nach den Geschehnissen in Resident Evil 7: Biohazard geht es für Ethan Winters in ein mysteriöses Dorf in Rumänien. Nach einer unliebsamen Begegnung mit Chris Redfield versucht er dort Antworten zu finden und stößt dabei auf Monster wie Werwölfe und andere zombieähnliche Feinde. Als wäre das nicht schon genug, gibt es da auch noch die riesige Schlossherrin Lady Dimitrescu und ihre Töchter, die einen auffälligen Blutdurst haben.

So spielt es sich: Wie für Resident Evil üblich, kämpfen wir gegen Zombies und andere Gestalten ums Überleben. In Village steht dabei die Action aus der First-Person-Perspektive im Fokus. Abseits des Upgrade-Systems können wir nun auch Tiere jagen und daraus Mahlzeiten zubereiten, um Ethan zu stärken.

Neue Spiele für PS4 und PS5

4. Mai - The Colonists

5. Mai - Nongunz: Doppelganger Edition

6. Mai - Skate City

7. Mai - Resident Evil Village

7. Mai - Hood: Outlaws & Legends (Pre-Order Early Access Zugang)

Alles weiteren Spiele für PS4 und PS5, die dieses Jahr noch auf uns zukommen, findet ihr in den folgenden Listen:

33 6 Mehr zum Thema PS4-Spiele 2021: Liste aller neuen PlayStation 4-Games

187 9 Mehr zum Thema PS5-Spiele 2021: Liste aller neuen PlayStation 5-Games

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

4. Mai - The Colonists

4. Mai - Dragon Quest Builders 2

5. Mai - Dull Grey

6. Mai - Skate City

7. Mai - Nongunz: Doppelganger Edition

7. Mai - Resident Evil Village

7. Mai - Hood: Outlaws & Legends (Pre-Order Early Access Zugang)

7. Mai - Chroma Quaternion

7. Mai - Flowing Lights

Mehr Xbox-Spiele, die uns 2021 noch erwarten, findet ihr hier:

183 10 Mehr zum Thema Xbox Series X/S-Spiele 2021: Liste aller Xbox-Games

Neue Spiele für Nintendo Switch

3. Mai - Spirits of Xanadu

4. Mai - The Colonists

4. Mai - Ultimate Custom Night

5. Mai - Dull Grey

5. Mai - Sweets Swap

5. Mai - Save me Mr Tako: Definitive Edition

5. Mai - Infernal Radiation

6. Mai - CyberHive

6. Mai - Magical Girls

6. Mai - Football Drama

6. Mai - Techno Tanks

6. Mai - Poker Pretty Girls Battle: Fantasy World Edition

6. Mai - My Little Fast Food Booth

6. Mai - Skate City

6. Mai - Beach Bounce Remastered

6. Mai - 2in1 - App Driver and Sniper

6. Mai - Nongunz: Doppelganger Edition

7. Mai - Total Arcade Racing

7. Mai - Flowing Lights

7. Mai - Ninja Epic Adventure

7. Mai - Blink: Rogues

7. Mai - Super Disc Soccer

8. Mai - Olympic Basketball

Alles weiteren Switch-Releases für 2021 haben wir in der folgenden Liste für euch zusammengetragen:

43 2 Mehr zum Thema Nintendo Switch-Spiele 2021: Release-Liste aller neuen Games

Vergesst PS Plus, Games With Gold, PS Now und den Game Pass nicht!

Die verschiedenen Abo-Services bieten uns darüber hinaus natürlich auch noch mehr Spiele. Dabei handelt es sich zwar meist um keine brandneuen Titel, aber dafür könnt ihr sie abseits der Abo-Kosten ohne Aufpreis kostenlos spielen. Und da wir Anfang Mai haben, lohnt sich der Blick auf das neue Angebot:

Auf welche Spiele freut ihr euch diese Woche am meisten?