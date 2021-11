Vom 8. bis zum 12. November 2021 gibt es wieder eine Reihe neuer Spiele für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Nintendo Switch. In der wöchentlichen Release-Liste auf GamePro.de verraten wir euch die wichtigsten Releases der Woche.



Achtung: Die Release-Daten beziehen wir von den Publishern, diese können sich aus unterschiedlichen Gründen kurzfristig ändern.

Die Highlights in dieser Woche:

GTA: The Trilogy

Release: 11. November 2021

11. November 2021 Genre: Action

In der Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition legt Rockstar Games gleich drei Action-Klassiker neu auf. Mit GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas stecken gleich drei legendäre Open World-Spiele im Paket, die für die Neuveröffentlichung aber nicht nur einfach portiert, sondern auch grafisch und teils auch spielerisch ordentlich aufpoliert wurden. So gibt es etwa deutlich verbesserte Licht-Engines, detailliertere Texturen, eine angepasste Steuerung und vieles mehr.

Alle Unterschiede und Verbesserungen in der GTA Trilogy findet ihr in unserem Übersichtsartikel.

Skyrim: Anniversary Edition

Release: 11. November 2021

11. November 2021 Genre: RPG

Skyrim kehrt zurück. Die Anniversary-Edition zum zehnjährigen Jubiläum des Open World-RPGs wird alle Inhalte der Special Edition beinhalten, dazu zählt das Basisspiel samt den Erweiterungen Dawnguard, Hearthfire und Dragonborn. Außerdem könnt ihr angeln und auf 500 Mods zurückgreifen, die Fans über die Jahre erstellt haben.

Alle Infos und Inhalte der Skyrim Anniversary-Edition haben wir in einem separaten GamePro-Artikel noch einmal für euch aufbereitet.

Forza Horizon 5

Release: 9. November 2021

9. November 2021 Genre: Rennspiel

Rennspiel Im Game Pass enthalten: Ja

Das Open World-Rennspiel Forza Horizon 5 steht ebenfalls kurz vor seiner Veröffentlichung. Dieses Mal zieht das namensgebende Horizon-Festival nach Mexiko um, die Spielwelt verspricht dabei Abwechslung: Es gibt etwa Wüsten, üppige Dschungel, historische Städte, verborgene Ruinen, unberührte Strände, weite Schluchten und einen riesigen Vulkan. In diesem riesigen Schauplatz fahrt ihr Rennen, erledigt Miniaufgaben und geht auf die Expeditionen, eine Neuerung im fünften Teil.

Shin Megami Tensei 5

Release: 12. November 2021

12. November 2021 Genre: RPG

Shin Megami gilt als der Ursprung der beliebten Persona-Reihe und geht am 12. November in die fünfte Runde. Und wie das Spin-Off dreht sich Shin Megami um die Frage, was passieren würde, wenn die Helden und Monster nicht in der Postapokalypse oder der Vergangenheit, sondern dem aktuellen Tokyo leben und zur Highschool gehen würden.

Denkt an PS Plus und Xbox Game Pass im November 2021

Die Spiele, die ihr bei den verschiedenen Diensten herunterladen und spielen könnt, ändern sich in jeden Monat, weswegen ihr regelmäßig einen Blick in die digitalen Stores werfen solltet. Oder auf GamePro.de, denn dort findet ihr die Updates zu neuen Spielen, sobald sie bekanntgegeben werden.

Auf welche Spiele freut ihr euch diese Woche am meisten?