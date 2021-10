GTA-Trilogy: Erster Trailer zeigt GTA 3, Vice City und San Andreas im neuen Licht

Rockstar bringt in wenigen Tagen mit der Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition Remaster-Versionen von GTA 3, GTA: Vice City und GTA: San Andreas heraus. Bislang konnten wir uns jedoch nur wenig darunter vorstellen, wie die Fassungen sich von den Originalen unterscheiden werden. Dank eines neuen Blogeintrags inklusive ersten richtigen Trailer sind wir nun aber etwas schlauer.

Erster Trailer mit Claude, Tommy und Carl

In dem Trailer bekommen wir neben den Protagonisten Claude, Tommy und Carl auch zahlreiche andere bekannte Charaktere aus GTA 3, Vice City und San Andreas zu sehen. Und diese, so wie die Welten Liberty City, Vice City und San Andreas selbst, präsentieren sich unter anderem mit hochauflösenden Texturen und stimmigen Lichteffekten:

Was bietet die GTA-Trilogy für Verbesserungen?

4K und bis zu 60 fps auf PS5 und Xbox Series X/S

hochauflösende Texturen für Charaktere, Waffen, Fahrzeuge und mehr

höhere Sichtweite

neue Beleuchtungs- und Umgebungseffekte

überarbeitete Charaktermodelle

verbesserte Wetter- und Wassereffekte

mehr Details bei Bäumen und Laub

GTA 5-ähnliche Steuerung

angepasste Steuerung für die Nintendo Switch (u.a. Kamera-Zoom über den Touchscreen)

verbesserte Waffensteuerung

verbesserte Drive-by-Shootings in GTA: San Andreas

Auswahlräder (Waffen und Radiosender) und Minimaps samt Navigation wurden aktualisiert

fehlgeschlagene Missionen lassen sich sofort neu starten

neue Rockstar Games Social Club-Erfolge

Neben dem Trailer und neuen Infos veröffentlichte Rockstar zudem einige Screenshots:

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition - Brandneue Screenshots aus den Kultspielen ansehen

Wann erscheint die GTA-Trilogy? Die GTA: The Trilogy - Definitive Edition erscheint am 11. November 2021 digital für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC. An dem Tag sollten ursprünglich die GTA 5-Versionen für PS5 und Xbox Series X/S herauskommen, was sich jedoch auf März 2022 verschoben hat. Die physische Version der Trilogy kommt dagegen erst am 7. Dezember 2021.

Was haltet ihr vom ersten Trailer zur GTA-Trilogy? Werdet ihr die alten Teile nochmal spielen?