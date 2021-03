Neue Spiele der Woche: Releases für PS4/PS5, Xbox One/Series X/S & Switch

In unserer Release-Liste findet ihr wie gewohnt alle Veröffentlichungen für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und die Nintendo Switch, die in der Woche vom 15. bis zum 21. März 2021 erscheinen.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Spiele-Highlight der Woche

Mundaun

Release: 16. März

16. März Plattform: PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Genre: Horror-Adventure

Das erwartet euch: Horror in den Alpen, das geht auch ohne den teuren Skiurlaub nach Ischgl. Im komplett handgezeichneten Grusel-Adventure Mundaun führt es unsere Spielfigur nach dem mysteriösen Tod des Großvaters in das namensgebende Bergtal. Dort angekommen wird aber schnell klar, hier geht es wahrlich nicht mit rechten Dingen zu.

In offenen Leveln gilt es fortan finstere Geheimnisse und Rätsel zu lösen, dabei das abgeschiedene Tal genauer zu erkunden. Inspiriert wurde das Abenteuerspiel von schweizer Mythen und der heimischen Folklore.

Neue Spiele für PS4 und PS5

16. März - Mundaun

16. März - R.B.I. Baseball 21

16. März - Stubbs the Zombie

16. März - Signs of the Sojourner

16. März - Monster Truck Championship

17. März - In Rays of the Light

17. März - The Outer Worlds: Murder on Eridanos

18. März - Marvel's Avengers (PS5)

19. März - Can't Drive This

19. März - Root Film

Welche Spiele 2021 noch für PS4 und PS5 erscheinen, das erfahrt ihr hier:

30 5 Mehr zum Thema PS4-Spiele 2021: Liste aller neuen PlayStation 4-Games

188 9 Mehr zum Thema PS5-Spiele 2021: Liste aller neuen PlayStation 5-Games

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

16. März - Mundaun

16. März - R.B.I. Baseball 21

16. März - Stubbs the Zombie

16. März - Samurai Shodown (Xbox Series X/S)

17. März - In Rays of the Light

17. März - Dungeon Defenders: Awakened

17. März - Beach Buggy Racing 2

17. März - The Outer Worlds: Murder on Eridanos

17. März - Adios

18. März - Marvel's Avengers (Xbox Series X/S)

18. März - Explosioande DX

19. März - Angry Video Game Nerd I & II

16. März - Signs of the Sojourner

19. März - Can't Drive This

Welche Spiele 2021 noch für Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen, das erfahrt ihr hier:

178 9 Mehr zum Thema Xbox Series X/S-Spiele 2021: Liste aller Xbox-Games

Neue Spiele für Nintendo Switch

16. März - Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

16. März - Stubbs the Zombie

16. März - R.B.I. Baseball 21

17. März - In Rays of the Light

17. März - Beach Buggy Racing 2

17. März - Under: Depths of Fear

18. März - Fantasy Tavern Sextet

18. März - Unblock Brick

18. März - Synergia

18. März - Raiders of the Lost Island

18. März - Gun Skaters

18. März - Osyaberi! Puzzle Chigatan

18. März - Magic Twins

18. März - Uchu Shinshuchu

18. März - Space Otter Charlie

18. März - Explosioande DX

18. März - Signs of the Sojourner

18. März - DARQ Complete Edition

19. März - Plants vs. Zombie: Schlacht um Neighborville

19. März - Can't Drive This

19. März - Cargo Crew Driver

19. März - Sumatra: Fate of Yandi

19. März - Root Film

19. März - Saviors of Sapphire Wings

19. März - Pizza Bar Tycoon

20. März - Olympic Boxing

Welche Spiele 2021 noch für die Nintendo Switch erscheinen, das erfahrt ihr hier:

43 2 Mehr zum Thema Nintendo Switch-Spiele 2021: Release-Liste aller neuen Games

Vergesst PS Plus, Games With Gold, PS Now und den Game Pass nicht!

Neben den zahlreichen neuen Releases gibt es im März 2021 noch mehr Spiele. Wer auf der PlayStation bzw. Xbox Mitglied bei einem der unten genannten Dienste ist, bekommt ohne weitere Kosten noch ein paar Titel kostenlos. Alle Infos zu euren Abos bekommt ihr hier:

Auf welches Spiel freut ihr euch in dieser Woche am meisten?