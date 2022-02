Neue Spiele der Woche bringen härtestes PlayStation-Spiel des Jahres

2022 ist das Jahr der Spiele-Blockbuster und speziell in den ersten drei Monaten jagt ein Highlight das nächste. Auch in der Woche vom 07. bis zum 13. Februar dürft ihr euch bevor Horizon Forbidden West (18. Februar) und Elden Ring (25. Februar) an den Start gehen auf zwei echte Schmankerl freuen. Mit Sifu erwartet euch nämlich nicht nur wortwörtlich ein echter Klopper. Das Kampfspiel wird selbst den größten Controller-Akrobaten unter euch wirklich alles abverlangen.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Diese Liste zeigt den aktuellen Stand.

Spiele-Highlights der Woche

OlliOlli World

Release: 08. Februar

08. Februar Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC Genre: Sport (Geschicklichkeit)

Darum geht's: OlliOlli World ist der mittlerweile dritte Teil der Skateboarding-Reihe, in dem erneut unsere Geschicklichkeit beim Skaten auf die Probe gestellt wird. Das Spielprinzip aus den Vorgängern bleibt dabei erhalten: Wir skaten in rasanten wie teils wirklich kniffligen 2D-Levels von A nach B und greifen nach dem nächsten Highscore, indem wir abgefahrene Kombos abfeuern. Wollt ihr mehr über das Spiel wissen, schaut gerne in die ausführliche Preview von Kollegin Linda.

Das Presse-Embargo zu OlliOlli World ist bereits vergangene Woche gefallen und es sind regelrechte Traumnoten für das Skatespiel gepurzelt. Taugt euch der Stil und ihr geht gerne auf Highscore-Jagd, habt den Titel unbedingt auf dem Radar.

SIFU

Release: 08. Februar

08. Februar Plattformen: PS4, PS5, PC

PS4, PS5, PC Genre: Karate-Action

Darum geht's: Sifu ist das neue Kampfspiel der Absolver-Macher Sloclap, das jedoch rein auf eine Singleplayer-Kampagne setzt. Als Kung Fu-Schüler sinnen wir nach Rache, die uns durch die verborgenen Ecke der Stadt führt. Dort warten unzählige Feinde auf uns, die wir mit anspruchsvollen und intensiven Nahkampf-Attacken sowie dem Einsatz der Umgebung zur Strecke bringen. Neue Fähigkeiten lassen sich ebenfalls freischalten.

Das Besondere: Sterben wir, erwachen wir dank eines magischen Anhängers wieder zum Leben. Das hat aber seinen Preis. Denn jedes Mal altert unser Kämpfer. Das bedeutet, dass wir schnell genug aus den Fehlern lernen müssen, um am Ende unsere Rache zu bekommen. Bleiben wir nicht lange genug am Leben, müssen wir die Mission ansonsten komplett von vorne beginnen.

Kollegin Annika konnte Sifu bereits ausführlich testen und wird euch Anfang der Woche verraten, warum das Actionspiel eines der schwersten der vergangenen Jahre ist, das selbst manch Souls-Veteran ordentlich zum Schwitzen bringen wird.

Neue Spiele für PS4 und PS5

08. Februar - OlliOlli World

08. Februar - SIFU

08. Februar - Far Cry 6 (DLC: Joseph)

09. Februar - Unbound: Worlds Apart

09. Februar - El Gancho

10. Februar - PowerSlave: Exhumed

10. Februar - Breakout: Recharged

10. Februar - Edge of Eternity

10. Februar - Rise of the Third Power

11. Februar - Skautfold: Shrouded in Sanity

PlayStation-Spiele 2022: Wir haben für euch aufgelistet, welche Spiele in diesem Jahr für die PlayStation 4 und auch für die PlayStation 5 erscheinen.

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

08. Februar - OlliOlli World

08. Februar - Far Cry 6 (DLC: Joseph)

09. Februar - El Gancho

10. Februar - Breakout: Recharged

10. Februar - Edge of Eternity

10. Februar - Nape Retroverse Collection

10. Februar - Crossfire X

10. Februar - KungFu Kickball

10. Februar - PowerSlave: Exhumed

10. Februar - Rise of the Third Power

11. Februar - Ziggurat 2

11. Februar - Ammo Pigs: Cocked and Loaded

11. Februar - Skautfold: Shrouded in Sanity

11. Februar - Spirit Roots

11. Februar - Unbound: Worlds Apart

Xbox-Spiele 2022: Natürlich findet ihr auf GamePro auch alle Spiele, die in diesem Jahr für Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen.

Neue Spiele für Nintendo Switch

07. Februar - Unstrong Legacy

07. Februar - Heroes of Loot 2

08. Februar - Zorya: The Celestial Sisters

08. Februar - Death end re;Quest 2

08. Februar - OlliOlli World

09. Februar - Backbone

09. Februar - Action Arcade Wrestling

09. Februar - Letters: a wirten adventure

09. Februar - El Gancho

10. Februar - Kingdom Hearts (Cloud Versionen)

10. Februar - KungFu Kickball

10. Februar - Valis: The Fantasm Soldier

10. Februar - About an Elf

10. Februar - Cellular Harvest

10. Februar - Blipz

10. Februar - Pajama Sam

10. Februar - Pajama Sam 2

10. Februar - Spy Fox in "Dry Cereal"

10. Februar - Dino Galaxy Tennis

10. Februar - Retro Bowl

10. Februar - Castle Morihisa

10. Februar - Powerslave: Exhumed

10. Februar - Rise of the Third Power

10. Februar - Egglia Rebirth

10. Februar - Sword of Elpisia

10. Februar - Nape Retroverse Collection

10. Februar - Noel the Mortal Fate

10. Februar - Perpetuum Mobile

10. Februar - Derpy Conga

10. Februar - Breakout: Recharged

10. Februar - Ocean's Heart

10. Februar - Death Park

10. Februar - Inua: A Story in Ice and Time

10. Februar - Grapple Dog

10. Februar - Welcome to Elk

10. Februar - Kittens and Yarn

11. Februar - Blackberry Honey

11. Februar - Pinball Frenzy

11. Februar - Skautfold: Shrouded in Sanity

11. Februar - Pendula Swing

11. Februar - Word Chef

Alle Switch-Spiele 2022: Auch findet ihr alle kommenden Spiele für die Nintendo Switch bei uns auf der Seite.

Vergesst PS Plus, Games With Gold, PS Now und den Game Pass nicht!

Darüber hinaus bieten uns Abo-Services im Februar 2022 noch mehr Spiele. Dabei handelt es sich zwar meist um keine brandneuen Titel, aber dafür könnt ihr sie abseits der Abo-Kosten ohne Aufpreis kostenlos spielen.

Die Spiele, die ihr bei den verschiedenen Diensten herunterladen und spielen könnt, ändern sich jeden Monat, weswegen ihr regelmäßig einen Blick in die digitalen Stores werfen solltet. Oder auf GamePro.de, denn dort findet ihr die Updates zu neuen Spielen, sobald sie bekanntgegeben werden.

Auf welche Spiele freut ihr euch in dieser Woche am meisten?