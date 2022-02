OlliOlli World ist laut Metacritic eines der besten Skateboard-Spiele der letzten Jahre

Der Anfang des Jahres ist vollgestopft mir großen Blockbustern wie Horizon Forbidden West, Elden Ring oder Pokémon-Legenden: Arceus. Doch zwischen die Riesen hat sich OlliOlli World für PS4/PS5, Xbox-Konsolen und die Switch in die Herzen der internationalen Presse geskatet. Was gelobt wird und was euch generell in der kleinen Februar-Überraschung erwartet, das erfahrt ihr hier im Artikel.

Wertungsübersicht und Metacritic-Score:

Auf Metacritic erhält OlliOlli World aktuell von 21 Magazinen eine Durchschnittswertung von 85 Punkten.

Auf Opencritic erhält das Skate-Spiel von 53 Seiten ebenfalls eine Wertung von 85 Punkten.

Magazin Wertung TheGamer 100 PlayStation Universe 95 Digital Trends 90 GameSpot 90 GamesRadar+ 90 Everyeye.it 85 Game Informer 80 Screen Rant 80 Noisy Pixel 80 God is a Geek 70

Was wird gelobt, was kritisiert?

Damit ihr nicht nur blanke Zahlen vor euch seht, wollen wir noch kurz zusammenfassen was den internationalen Tester*innen gefallen hat und wo eventuell Kritik angebracht war.

Das ist positiv:

eingängige Steuerung (leicht zu erlernen, hart zu meistern)

schicker Grafikstil

spaßige und leichtherzige Charaktere

tolle, abgefahrene Skatekurse

klasse Soundtrack

Tomas Fanzese von der Seite DigitalTrends schreibt in seiner Review:

OlliOlli World liefert wunderschönen, rasanten und fesselnden Skateboard-Spaß.

Das ist negativ:

Probleme mit der Framerate

schnell sehr fordernd

wenige Multiplayer-Inhalte

Das erwartet euch in OlliOlli World

OlliOlli World ist der mittlerweile dritte Teil der Skateboarding-Reihe, in dem erneut unsere Geschicklichkeit beim Skaten auf die Probe gestellt wird. Das Spielprinzip aus den Vorgängern bleibt dabei erhalten: Wir skaten in rasanten wie teils wirklich kniffligen 2D-Levels von A nach B und greifen nach dem nächsten Highscore, indem wir abgefahrene Kombos abfeuern. Wollt ihr mehr über das Spiel wissen, schaut gerne in die ausführliche Preview von Kollegin Linda.

Ist OlliOlli World ein Spiel, das euch gefallen könnte?