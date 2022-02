Neue Spiele der Woche bringen ein Spiel, das euch das Leben zur Hölle macht

Vom 21. bis zum 27. Februar 2022 gibt es wieder eine Reihe neuer Spiele für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Nintendo Switch. In der wöchentlichen Release-Liste auf GamePro.de verraten wir euch die wichtigsten Releases der Woche.

Das Highlight in dieser Woche:

Elden Ring

Release: 25. Februar 2022

25. Februar 2022 Genre: Action-RPG

Darum geht's: Elden Ring ist das neue Spiel der Souls-Macher From Software und will euch das Leben ordentlich schwer machen. Diesmal bereisen wir eine mittelalterliche offene Spielwelt entweder zu Fuß oder per Reittier, stellen uns knallharten Bossgegnern, passen unseren Spielstil dank verschiedener Klassen und Waffen an und beschwören Geister, die uns im Kampf zur Seite stehen.

Alles, was ihr vor Release zum Spiel wissen müsst, haben wir euch in unserer großen Elden Ring-Übersicht zusammengefasst:

Alle neuen PS4- und PS5-Spiele

22. Februar: Monster Crown

Monster Crown 22. Februar: Destiny 2: The Witch Queen

Destiny 2: The Witch Queen 22. Februar: Sol Cresta

Sol Cresta 22. Februar: Monark

Monark 23. Februar: The Sims 4: My Wedding Stories

The Sims 4: My Wedding Stories 24. Februar: Martha is Dead

Martha is Dead 25. Februar: Elden Ring

Elden Ring 25. Februar: Tormented Souls

Tormented Souls 22. Februar: Dark Thrones / Witch Hunter Double Pack

Dark Thrones / Witch Hunter Double Pack 25. Februar: Moto Roader MC

Moto Roader MC 25. Februar: Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream 25. Februar: Grid Legends

Alle neuen Xbox One und Series X/S-Spiele

22. Februar: Monster Crown

Monster Crown 22. Februar: Destiny 2: The Witch Queen

Destiny 2: The Witch Queen 23. Februar: Dr. Oil

Dr. Oil 23. Februar: The Sims 4: My Wedding Stories

The Sims 4: My Wedding Stories 24. Februar: Clouzy!

Clouzy! 24. Februar: Martha is Dead

Martha is Dead 24. Februar: Light Up The Room

Light Up The Room 25. Februar: Elden Ring

Elden Ring 25. Februar: Tormented Souls

Tormented Souls 25. Februar: Moto Roader MC

Moto Roader MC 25. Februar: Grid Legends

Grid Legends 25. Februar: Tux and Fanny

Alle neuen Nintendo Switch-Spiele

21. Februar: Headup Adventure Bundle

Headup Adventure Bundle 22. Februar: Blandville

Blandville 22. Februar: Sol Cresta

Sol Cresta 23. Februar: Edge of Eternity

Edge of Eternity 23. Februar: For the Warp

For the Warp 23. Februar: Explosive Candy World

Explosive Candy World 24. Februar: Clouzy!

Clouzy! 24. Februar: 15in1 Solitaire

15in1 Solitaire 24. Februar: Never Alone: Arctic Collection

Never Alone: Arctic Collection 24. Februar: Variable Barriacade

Variable Barriacade 24. Februar: An NPCs Odyssey

An NPCs Odyssey 24. Februar: Antarctica 88

Antarctica 88 24. Februar: Undernauts: Labyrinth of Yomi

Undernauts: Labyrinth of Yomi 24. Februar: Kraken Academy!!

Kraken Academy!! 24. Februar: Autobahn Police Simulator 2 Switch Edition

Autobahn Police Simulator 2 Switch Edition 24. Februar: Who Is Zombie

Who Is Zombie 25. Februar: Monark

Monark 25. Februar: #1 Anagrams Sudokus Bundle

#1 Anagrams Sudokus Bundle 25. Februar: One Gun Guy

One Gun Guy 25. Februar: Flip the Buddy

Flip the Buddy 25. Februar: Checkers Minimal

Checkers Minimal 25. Februar: Plunderer's Adventures

Plunderer's Adventures 25. Februar: Moto Roader MC

Moto Roader MC 25. Februar: Aeternum Quest

Aeternum Quest 25. Februar: Gav-Gav Odyssey

Gav-Gav Odyssey 25. Februar: Ammo Pigs

Ammo Pigs 25. Februar: Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream

Denkt an PS Plus und Xbox Game Pass im Februar 2022

Die Spiele, die ihr bei den verschiedenen Diensten herunterladen und spielen könnt, ändern sich in jeden Monat, weswegen ihr regelmäßig einen Blick in die digitalen Stores werfen solltet. Oder auf GamePro.de, denn dort findet ihr die Updates zu neuen Spielen, sobald sie bekanntgegeben werden.

Auf welche Spiele freut ihr euch diese Woche am meisten?