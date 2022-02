Elden Ring kommt in 5 Tagen: Alles zu Release, Test-Embargo und mehr

Das Warten fühlte sich wie eine halbe Ewigkeit an, doch kommenden Freitag ist es endlich soweit: FromSoftwares neuestes Spiel Elden Ring feiert seinen Release! In diesem Artikel fassen wir noch einmal die wichtigsten Infos für euch zusammen.

Elden Ring-Test - Wann fällt das Embargo?

Am 23. Februar um 16 Uhr (deutscher Zeit)

Schaut für unser ausführliches Review zu diesem Zeitpunkt also unbedingt auf GamePro.de vorbei!

Release - Wann erscheint Elden Ring?

Release: Elden Ring erscheint am 25. Februar 2022 (Freitag)

Elden Ring erscheint am (Freitag) Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S sowie PC

Preload - Alle Infos zum Vorab-Download: Auf der Xbox One und Series X/S könnt ihr Elden Ring schon jetzt vorab downloaden, auch dann, wenn ihr das Spiel noch gar nicht gekauft habt. Der Preload-Termin für PS4 und PS5 erfolgt erst kurz vor Release. Mehr Infos zu den Preload-Zeiten lest ihr hier:

8 0 Mehr zum Thema Elden Ring: Preload-Termine PS4 und PS5

Gameplay - Das sind die wichtigsten Features und Neuerungen

Einen hervorragenden Gameplay-Eindruck liefert euch folgendes Video:

Die wichtigsten Infos und Gameplay-Elemente auf einen Blick:

Welche Klassen gibt es? Wählt ihr den Warrior, Hero oder doch lieber den Prisoner mit seiner grotesken Eisenmaske? Keine leichte Wahl. In diesem GamePro-Artikel findet ihr alle zehn Klassen samt Stats im Vergleich, sodass euch die Entscheidung (hoffentlich) etwas leichter fällt:

81 5 Mehr zum Thema Elden Ring: Alle 10 Klassen und welche sich für euch eignet

Wie gut spielt sich Elden Ring? GamePro-Freelancerin Samara Summer konnte sich bereits vorab in die riesige Spielwelt von Elden Ring stürzen und ist bislang sehr angetan. In ihrer Preview verrät sie euch fünf Highlights und fünf Überraschungen aus fünf Stunden mit Elden Ring.

Story - Das erwartet euch in der Geschichte von Elden Ring

Zur Einstimmung auf die Geschichte könnt ihr euch hier den Story-Trailer zu Elden Ring ansehen:

Die Spielwelt von Elden Ring, das Zwischenland, ist alles andere als friedliches Terrain. Der Eldenring, die Quelle des Erdenbaums, ist gebrochen und die Goldene Ordnung somit zerstört. Machthungrige Halbgötter haben die Ringfragmente an sich gerissen und damit Krieg und Chaos über das Zwischenland gebracht.

In Elden Ring spielen wir als sogenannte Befleckte, die tot und gleichzeitig am Leben sind. Somit erinnern sie stark an die Aschenen und Untoten aus den Dark Souls-Spielen. Unsere Vorfahren wurden aus dem Zwischenland verbannt und wir kehren zurück, um die Macht des Elden Rings an uns zu binden und zu einem Eldenfürsten aufzusteigen.

Worauf freut ihr euch in Elden Ring am meisten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!