Neue Spiele der Woche bringen Story-Meisterwerk auf Nintendo Switch

Das Spielejahr ist stark gestartet, doch auch im April wartet der ein oder andere Leckerbissen auf uns. Damit ihr die wichtigsten Games für PS4/PS5, Xbox-Konsolen und die Nintendo Switch im Blick habt, findet ihr hier alle Releases vom 11. bis zum 17. April. Natürlich stellen wir euch wie gewohnt unser Highlight der Woche genauer vor.

Highlight der Woche

13 Sentinels: Aegis Rim

Release: 12. April

12. April Plattformen: Switch (auf PS4 bereits erschienen)

Switch (auf PS4 bereits erschienen) Genre: Adventure, Echtzeit-Strategie

Darum geht's: In 13 Sentinels: Aegis Rim geht es um 15 japanische Schüler*innen, die auf den ersten Blick ganz normal wirken, wäre da nicht die drohende Zerstörung der fiktiven Stadt Ashitaba durch eine riesige Kaiju-Armee. Mit besonderen Fertigkeiten ausgestattet, schlüpfen die Teenager in sogenannte Sentinels und kämpfen in den Cockpits der Mechas gegen die Übermacht an. Nebenbei setzt das Spiel noch auf eine Zeitreise-Mechanik durch fünf verschiedene Epochen, die jeweils 40 Jahre auseinander liegen.

Der interessante Genre-Mix aus Visual Novel, Taktik-RPG und Mecha-Kämpfen erzählt eine herausragend gute und spannende Geschichte, die mit zum Besten gehört, war wir in den vergangenen Jahren erlebt haben. Mehr über 13 Sentinels erfahrt ihr übrigens in der Spielvorstellung von Hannes:

Weitere Highlights der Woche

Tormented Souls, das jetzt auch für Nintendo Switch erscheint und perfekt für alle jene unter euch ist, die klassische Resident Evil- und Silent Hill Spiele mögen. Mehr erfahrt ihr in der Spielvorstellung von Samara.

Nobody Saves the World erscheint jetzt auch für PlayStation-Konsolen und Nintendo Switch und ist ein tolles Actionspiel/Dungeon Crawler der Guacamelee-Macher, das an Zelda-Spiele erinnert und auch im Couch-Koop gespielt werden kann. Den Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

Road 96 können wir euch ebenfalls empfehlen. Das Roadtrip-Adventure erscheint jetzt auch für aktuelle PlayStation- und Xbox-Konsolen, den Trailer zum Spiel haben wir euch verlinkt.

Don't Starve Together ist die Multiplayer-Erweiterung des beliebten Survivalspiels, das jetzt auch auf die Nintendo Switch kommt. Im Online- oder Spitscreen-Koop müsst ihr euch in einer mysteriösen Welt gegen seltsame Kreaturen und allerlei Gefahren zur Wehr setzen.

Neue Spiele für PS4 und PS5

12. April - Back 4 Blood: Tunnels of Terror (DLC)

14. April - Road 96

14. April - Nobody Saves the World

14. April - Winning Post 9

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

12. April - Back 4 Blood: Tunnels of Terror (DLC)

14. April - Road 96

15. April - Sally Face

15. April - Battle Kid: Fortress of Peril

Neue Spiele für Nintendo Switch

12. April - 13 Sentinels: Aegis Rim

12. April - Don't Starve Together

14. April - Bunny Mahjo

14. April - Tormented Souls

14. April - Nobody Saves the World

14. April - Toodee and Topdee

14. April - RUN: The world in-between

14. April - Defend the Rook

14. April - Cat Cafe Manager

14. April - Shooting Star Island

14. April - Rotund Rebound

14. April - Labyrinth of the Chaka King

14. April - Sockventure

14. April - Gotta Protectors: Cart of Darkness

14. April - Bush Hockey League

15. April - Taito Milestones

15. April - Lumberhill

17. April - Sociable Soccer '22

Auf welche Spiele freut ihr euch in dieser Woche am meisten?