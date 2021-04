Neue Spiele der Woche bringen Neuauflage eines Action-RPG-Geheimtipps

In der Woche vom 19. bis zum 25. April 2021 werden einige Spiele für die PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie die Nintendo Switch veröffentlicht. In unserer wöchentlichen Release-Liste auf GamePro.de könnt ihr nachlesen, welche Titel an welchem Tag erscheinen.

Achtung: Die Release-Daten beziehen wir von den Publishern, diese können sich aus unterschiedlichen Gründe kurzfristig ändern.

Zunächst stellen wir euch ein Highlight der Woche genauer vor:

NieR Replicant

Release: 23. April 2021 (PS4, Xbox One)

23. April 2021 (PS4, Xbox One) Genre: Action-Rollenspiel

Darum geht's: NieR Replicant ver.1.22474487139... ist eine Neuauflage des Vorgängers von NieR: Automata (2017), der zunächst nur in Japan veröffentlicht wurde und jetzt auch in den Westen kommt. Ihr übernehmt die Rolle eines jungen Mannes, der sich in einer düsteren, apokalyptischen Welt auf eine spannende Reise begibt, um die Heilung für die tödliche Krankheit seiner Schwester zu finden.

Der Titel kann unter anderem mit besseren Texturen und einer stabilisierten Framerate aufwarten, daneben wurde aber auch das Kampfsystem verbessert und soll sich deutlich besser anfühlen als im Original. Vor allem für Fans von NieR Automata dürfte die Neuauflage des ersten NieR also in jedem Fall einen Blick wert sein.

Warum das so ist, erklärt euch Dennis in seinem Artikel:

40 3 Mehr zum Thema Nier Replicant: Die Neuauflage ist ein Muss für Automata-Fans

Alle neuen PS4- und PS5-Spiele

MLB The Show 21 - 20. April

Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey DX - 22. April

Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings DX - 22. April

Atelier Sophie: The Alchemists and the Mysterious Paintings DX - 22. April

Moto GP 21 - 22. April

NieR Replicant - 23. April

Was kommt außerdem? Alle PS4-Releases 2021 findet ihr in unserer großen Übersicht. Eine Liste aller neuen PS5-Spiele 2021 findet ihr hingegen in dieser Liste.

Alle neuen Xbox One- und Series X/S-Spiele

MLB The Show 21 - 20. April

Moto GP 21 - 22. April

Smelter - 22. April

Ant Ventor - 23. April

Battle Axe - 23. April

Dungeon and Gravestone - 23. April

Little Mouse's Encyclopedia - 23. April

Moon Raider - 23. April

NieR Replicant - 23. April

Was erscheint außerdem? Alle Xbox-Releases 2021 findet ihr hier.

Alle neuen Nintendo Switch-Spiele

Later Alligator - 19. April

Palindrome Syndrome: Escape Room - 21. April

World Splitter - 21. April

Asdivine Cross - 22. April

Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey DX - 22. April

Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings DX - 22. April

Atelier Sophie: The Alchemists and the Mysterious Paintings DX - 22. April

Bamerang - 22. April

Brave Match - 22. April

Buildings Have Feelings Too! - 22. April

Devil Slayer Raksasi - 22. April

Infinite Adventures - 22. April

Moto GP 21 - 22. April

Mystic Fate - 22. April

Picross S6 - 22. April

Road Fury - 22. April

Sakura Succubus - 22. April

Smelter - 22. April

Touhou Hyouibana: Antinomy of Common Flowers - 22. April

Turnip Boy CommitsTax Evasion - 22. April

War of Stealth: Assassin - 22. April

World End Economica complete - 22. April

Colorfall - 23. April

Driving World: Nordic Challenge - 23. April

Dungeon and Gravestone - 23. April

EQI - 23. April

Komm mit raus, Entdeckermaus - 23. April

Moon Raider - 23. April

The Skylia Prophecy - 23. April

Was erscheint außerdem? Alle Switch-Releases 2021 findet ihr hier.

Vergesst nicht PS Plus, PS Now, Xbox Game Pass und Games with Gold im April 2021!

Die Spiele, die ihr bei den verschiedenen Services herunterladen und zocken könnt, ändern sich monatlich, weswegen ihr regelmäßig einen Blick in die digitalen Stores werfen solltet. Oder auf GamePro.de, denn wir geben Bescheid, sobald neue Titel für die Dienste angekündigt werden.

Welche Spiele interessieren euch in dieser Woche am meisten?