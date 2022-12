Neue Spiele der Woche bringen ein RPG für die Switch und ein Horror-Sequel

Nachdem in der letzten Woche mit Need for Speed Unbound, The Callisto Protocol und Marvel's Midnight Suns richtig was los war, sieht es diese Woche in Sachen Releases etwas ruhiger aus. Allerdings bekommt ein beliebtes Horrorspiel, bei dem ihr eure Geschicklichkeit unter Beweis stellen müsst, eine Fortsetzung. Wir verraten euch, was zwischem dem 5. und dem 11. Dezember für Xbox One, Series X/S, PS4, PS5 und Nintendo Switch erscheint.

Achtung: Die Release-Daten beziehen wir von den Publishern, diese können sich aus unterschiedlichen Gründen kurzfristig ändern.

Die Highlights in dieser Woche:

Hello Neighbor 2

2:39 Hello Neighbor 2 - Stealth Horror-Fortsetzung kommt für Xbox Series X!

Release: 6. Dezember

6. Dezember Genre: Stealth-Horrorspiel

Stealth-Horrorspiel Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Hello Neighbor 2 ist die Fortsetzung des beliebten Horrorspiels, bei dem ihr eure Schleichkünste unter Beweis stellen müsst. Wie schon im ersten Teil müsst ihr klammheimlich ins Haus eures unheimlichen Nachbars gelangen und herausfinden, was dieser dort treibt. Dabei schlüpfen wir in passenderweise in die Rolle eines investigativen Journalisten.

Aber natürlich sollte er euch dabei nicht erwischen und darin liegt die große Schwierigkeit, die das Spiel so spannend macht.

Dragon Quest Treasures

1:03 Dragon Quest Treasures macht euch zu Schatzjägern im beliebten RPG-Universum

Release: 9. Dezember

9. Dezember Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Plattformen: Switch

Dragon Quest Treasures dreht sich um die Geschwister Erik und Mida, die ganz unerwartet im geheimnisvollen Drakonien landen. Wie der Titel bereits vermuten lässt, ist das Geschwisterpaar begeistert von den zahlreichen Schätzen, die dort warten und machen sich auf die Suche nach ihnen.

Dabei stehen ihnen niedliche Monster zur Seite, mit denen wir uns in der Spielwelt anfreunden können. Aber natürlich treffen wir auch auf gefährliche Kreaturen, gegen die wir uns gemeinsam zur Wehr setzen müssen. Das knuffige RPG erscheint exklusiv für die Switch.

Die wichtigsten neuen PS4- und PS5-Spiele

6. Dezember: Hello Neighbor 2

8. Dezember: Chained Echoes

8. Dezember: Samurai Maiden

8. Dezember: The Rumble Fish 2

8. Dezember: Witch on the Holy Night

Was erscheint außerdem für PlayStation?

Die wichtigsten neuen Xbox One und Series X/S-Spiele

6. Dezember: Hello Neighbor 2

8. Dezember: Chained Echoes

8. Dezember: The Rumble Fish 2

Was erscheint außerdem für Xbox?

Zu weiteren Xbox-Releases 2022 geht es hier.

Die wichtigsten neuen Nintendo Switch-Spiele

8. Dezember Chained Echoes

8. Dezember: Samurai Maiden

8. Dezember: The Rumble Fish 2

8: Dezember: Witch on the Holy Night

9. Dezember: Dragon Quest Treasures

Was erscheint außerdem für Switch?

Alle Switch-Releases 2022 bekommt ihr hier auf einen Blick.

Denkt an PS Plus und Xbox Game Pass im November 2022

Die Spiele in den Abo-Services wechseln monatlich. Immer wieder kommen neue Titel dazu, während andere nicht mehr verfügbar sind. Darum empfehlen wir euch, regelmäßig einen Blick auf die Neuigkeiten zu werfen - entweder direkt auf eurer Konsole oder auf GamePro.de, denn wir versorgen euch mit Updates zu neuen oder abgehenden Spielen, sobald die Infos verfügbar sind.

Ist für euch diese Woche was dabei?