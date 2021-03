Neue Spiele der Woche mit einem Koop-Highlight für PS4/PS5 und Xbox One/Series X/S

In dieser Release-Liste zeigen wir euch wieder alle interessanten Spiele, die vom 22. bis zum 28. März 2021 auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheinen. Darunter befindet sich auch ein besonderes Koop-Spiel, das ich euch unbedingt anschauen solltet.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Spiele-Highlight der Woche

It Takes Two

Release: 26. März 2021

26. März 2021 Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Genre: Koop-Action-Adventure

Darum geht's: May und Cody wollen sich scheiden lassen. Als ihre Tochter aber davon aber Wind bekommt, werden sie durch einen magischen Beziehungsratgeber in Mini-Versionen ihrer Selbst verwandelt. Um ihre normale Größe zurückzuerhalten, müssen sie erst ihre Beziehung retten.

Ob sie das aber wollen oder nicht, die zwei geraten fortan in die verschiedensten Situationen, die es zu meistern gilt. Beispielsweise müssen sie sich gegen den beleidigten Staubsauger behaupten, den May damals einfach ersetzt hat.

So spielt es sich: It Takes Two setzt wie auch bei A Way Out, dem letzten Spiel von Hazelight, auch eine intensive Koop-Erfahrung. Das Spiel muss zu zweit (online oder lokal) gespielt werden, wobei wir dank des Freunde-Pass das Spiel nur einmal besitzen müssen. Allerdings wechseln die Entwickler mit ihrem neuen Spiel den Grundton. Statt auf ein ernsteres Gefängnis-Setting zu setzen, fühlt sich It Takes Two wie eine romantische Komödie an.

In einer einstündigen Demo könnt ihr It Takes Two in Ruhe ausprobieren. Wer noch mehr wissen will, sollte sich die Preview von Dennis und Tobias anschauen. Die durften das Spiel bereits vier Stunden lang zusammen ausprobieren und sind sehr angetan:

Neue Spiele für PS4 und PS5

23. März - Overcoocked! All You Can Eat

23. März - Sanity of Morris

23. März - Arkham Horror: Mother's Embrace

24. März - Paradise Lost

25. März - El Hijo - A Wild West Tale

25. März - Evil Inside

25. März - Black Legend

26. März - Balan Wonderworld

26. März - Spacebase Startopia

26. März - It Takes Two

Weitere PS4/PS5-Spiele, die 2021 noch auf uns warten, findet ihr in den folgenden Release-Listen:

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

23. März - Overcoocked! All You Can Eat

23. März - Sanity of Morris

23. März - Arkham Horror: Mother's Embrace

24. März - Paradise Lost

24. März - Rip Them Off

25. März - El Hijo - A Wild West Tale

25. März - Yakuza 6: The Song of Life

25. März - Evil Inside

25. März - Clea 2

25. März - Black Legend

26. März - Balan Wonderworld

26. März - Die With Glory

26. März - Tank Brawl 2: Armor Fury

26. März - Genesis Noir

26. März - Kaze and the Wild Masks

26. März - Spacebase Startopia

26. März - Ruvato: Original Complex

26. März - It Takes Two

Was 2021 noch alles für die Xbox-Konsolen kommt, könnt ihr in dieser Release-Liste nachschauen:

Neue Spiele für Nintendo Switch

22. März - Vaporum: Lockdown

23. März - Overcoocked! All You Can Eat

23. März - Angry Golf

23. März - Tank Battle Heroes

23. März - Arkham Horror: Mother's Embrace

24. März - Hellbreachers

24. März - Tesla Force

24. März - Tales from the Borderlands

25. März - El Hijo - A Wild West Tale

25. März - Danger Scavenger

25. März - Wild Park Manager

25. März - Bladed Fury

25. März - Mahluk Dark Demon

25. März - Little Kite

25. März - Krystopia: A Puzzle Journey

25. März - Toon Shooters 2: The Freelancers

25. März - Future Aero Racing S Ultra

25. März - MazM: The Phantom of the Opera

25. März - Black Legend

25. März - Clea 2

26. März - Mermaid Castle

26. März - Die With Glory

26. März - One Escape

26. März - Genesis Noir

26. März - Story of Seasons: Pioneers of Olive Town

26. März - Monster Hunter Rise

26. März - Power Racing Bundle 2

26. März - Kaze and the Wild Masks

26. März - Balan Wonderworld

Alle weiteren Nintendo Switch-Spiele für 2021 findet ihr in diesem separaten Artikel:

Ist für euch diese Woche was dabei? Was sagt ihr zu It Takes Two?