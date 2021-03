It Takes Two: Koop-Abenteuer bekommt eine umfangreiche Gratis-Demo

Ende März veröffentlichen die Hazelight Studios (A Way Out) ihr neues Koop-Abenteuer It Takes Two, in dem ihr die kaputte Ehe eines Paares wieder kitten müsst. Wer sich unsicher ist, ob das Spiel den Download und Kauf lohnt, kann sich davor einen umfangreichen Eindruck verschaffen. Denn pünktlich zum Launch wird es auch eine kostenlose Demo zum Spiel geben.

Das bestätigte Josef Fares, Co-Founder von Hazelight Studios im Gespräch mit Larry "Major Nelson" Hryb von Microsoft. Dabei wurde auch verraten, dass die Spielzeit der Demo recht üppig ausfallen wird. Eine ganze Stunde lang werdet ihr das Koop-Spiel zusammen mit einer Partnerin oder einem Partner ausprobieren können.

Macht euch selbst ein Bild

Und aus eigener Erfahrung können wir euch nur raten: Probiert das unbedingt aus! Dennis und ich konnten vor ein paar Wochen die ersten drei Stunden von It Takes Two spielen und freuen uns seitdem enorm auf den Release des Spiels. Das Koop-Spiel bestach zumindest in der von uns gespielten Zeit mit einer enormen Abwechslung und spaßigen Mechanismen, die den Koop-Charakter des Spiels sehr gut betonen. Unsere kompletten Eindrücke könnt ihr in unserem Artikel lesen:

21 4 Mehr zum Thema It Takes Two: 3 Stunden gespielt und wir sind ein bisschen verliebt in das Koop-Abenteuer

Wenn euch das Spiel übrigens gefallen sollte und ihr euch zum Kauf entschließt, solltet ihr unbedingt beachten, dass ihr It Takes Two NICHT allein, sondern tatsächlich nur zusammen spielen könnt. Das Gute: Ihr müsst nur ein Exemplar des Spiels kaufen, eine zweite Person kann dank des Freunde-Pass kostenlos mitspielen - auch online.

It Takes Two erscheint am 26. März für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC.

Werdet ihr die Demo ausprobieren?