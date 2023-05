Neue Spiele der Woche bescheren uns endlich wieder ein LEGO-Spiel

Das sind die neuen Spiele der Woche.

Letzte Woche erschien mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zwar ein Meisterwerk für die Nintendo Switch, aber auch in der Woche vom 15. bis 21. Mai 2023 erwarten uns neue Spiele für die Nintendo-Konsole, PlayStation und Xbox. Wir fassen die wichtigsten Releases zusammen und stellen euch Highlights vor.

Achtung: Die Release-Daten beziehen wir von den Publishern, diese können sich aus unterschiedlichen Gründen kurzfristig ändern.

Highlights der Woche

LEGO 2K Drive

Release: 19. Mai 2023

19. Mai 2023 Genre: Rennspiel

Rennspiel Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC

Darum geht's: LEGO 2K Drive ist ein arcadiger Fun-Racer-Mix aus Forza Horizon, Mario Kart und Need for Speed, nur eben im Klötzchen-Gewand. Euch erwartet eine große Welt mit mehreren Biomen, ein Auto-Editor mit viel Tuning und knapp 1.000 unterschiedlichen Lego-Teilen sowie Items, mit denen ihr euren Gegnern das Leben auf der Strecke schwer machen könnt.

Neben dem Story-Modus gibt es jede Menge Minispiele, Sammelgegenstände und Herausforderungen. Wer nicht alleine gegen die KI auf die Strecke will, kann das Ganze zu zweit im Splitscreen oder online mit bis zu sechs Personen erleben.

Auch Tobi freut sich auf den LEGO-Racer. Warum, hat er euch bereits kurz nach der Ankündigung erklärt:

Weitere Highlights der Woche:

Humanity: Mix aus Puzzlespiel und Platformer, dass direkt zum Release für Abonnent*innen von PS Plus Extra und Premium zur Verfügung steht. Als Shiba Inu müssen wir Menschenmengen unversehrt durch Level führen und verhindern, dass sie in Abgründe stürzen oder an dunkle Gestalten geraden.

Mix aus Puzzlespiel und Platformer, dass direkt zum Release für Abonnent*innen von PS Plus Extra und Premium zur Verfügung steht. Als Shiba Inu müssen wir Menschenmengen unversehrt durch Level führen und verhindern, dass sie in Abgründe stürzen oder an dunkle Gestalten geraden. Tin Hearts: Rätsel-Plattformer, bei dem ihr Zinnsoldaten durch magische Spielzeugwelt führen müsst.

Die wichtigsten neuen PS4- und PS5-Spiele

15. Mai - Trackmania

16. Mai - Tin Hearts

16. Mai - Blade Dancer: Lineage of Light

16. Mai - Pursuit Force

16. Mai - Syphon Filter: Logan’s Shadow

16. Mai - Humanity

16. Mai - Bus Simulator 21

16. Mai - Warlander

17. Mai - Under the Warehouse

17. Mai - Another Fisherman’s Tale

17. Mai - Crusader Kings 3: The Royal Court

18. Mai - Red Matter 2

19. Mai - LEGO 2K Drive

Die wichtigsten neuen Xbox One und Series X/S-Spiele

16. Mai - Tin Hearts

16. Mai - Age of Empires 2: Definitive Edition - Return of Rome

16. Mai - Bus Simulator 21

17. Mai - World Championship Boxing Manager 2

17. Mai - Verdict Guilty

17. Mai - Crusader Kings 3: The Royal Court

17. Mai - Under the Warehouse

18. Mai - Infini

18. Mai - No One Lives Under the Lighthouse

19. Mai - Death, Soul & Robots

19. Mai - LEGO 2K Drive

Die wichtigsten neuen Nintendo Switch-Spiele

16. Mai - Tin Hearts

16. Mai - Trinity Trigger

16. Mai - Kargast

17. Mai - Under the Warehouse

17. Mai - World Championship Boxing Manager 2

18. Mai - Winter’s Wish: Spirits of Edo

18. Mai - Murtop

18. Mai - Love on Leave

18. Mai - No One Lives Under the Lighthouse

18. Mai - Bunhouse

18. Mai - Apploval

18. Mai - Nightmare Reaper

19. Mai - LEGO 2K Drive

19. Mai - Mechanic 8230: Escape from Ilgrot

Welche Neuerscheinung interessiert euch diese Woche am meisten und warum?