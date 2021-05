Neue Spiele der Woche bringen 34 neue Switch-Spiele und PS4-Koop

Auch in dieser Woche könnt ihr euch auf eine Reihe neuer Releases einstellen. Vom 31. Mai bis zum 06. Juni 2021 bekommen PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch wieder jede Menge Spiele spendiert. In unserer wöchentlichen Release-Liste auf GamePro.de verraten wir euch, welche Spiele an welchem Tag erscheinen.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Diese Liste zeigt den aktuellen Stand.

Spiele-Highlight der Woche

Operation: Tango

Plattform: PS4, PS5

PS4, PS5 Genre: Action

Darum geht's: Im Koop-Spionage-Abenteuer Operation: Tango müssen wir und ein weiterer Mitspieler in die Rollen von Agent und Hacker schlüpfen, um gefährliche Missionen zu erledigen und die Welt zu retten. Ohne Zusammenspiel geht es dabei nicht - nur wenn wir gemeinsam mit unseren Fähigkeiten Aufgaben lösen, können wir vorankommen. Dabei können wir ausschließlich verbal kommunizieren, da wir aus verschiedenen Perspektiven arbeiten.

Für wen es sich lohnt und für wen nicht: Operation: Tango benötigt zwei Mitspieler:innen, die miteinander kommunizieren, einen Einzelspielermodus gibt es nicht. Wenn ihr also etwa nach It Takes Two auf der Suche nach dem nächsten Koop-Abenteuer seid, ist Operation: Tango einen Blick wert

Neue Spiele für PS4 und PS5

01. Juni - Operation: Tango

01. Juni - Stonefly

01. Juni - Necromunda: Hired Gun

01. Juni - Ghost 'n Goblins Resurrection

01. Juni - Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown

03. Juni - Astalon: Tears of the Earth

03. Juni - Wing of Darkness

03. Juni - Open Country

03. Juni - Tour de France 2021

04. Juni - The Last Kids on Earth und der Stab des Verderbens

04. Juni - Sniper Ghost Warriors Contracts 2

04. Juni - Griftlands

05. Juni - Mighty Goose

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

31. Mai - Ghost 'n Goblins Resurrection

01. Juni - Carnivores: Dinosaur Hunt

01. Juni - DreamWorks Spirit Lucky's Big Adventure

01. Juni - Necromunda: Hired Gun

02. Juni - Bunny Factory

02. Juni - Dungeon Escape: Console Edition

02. Juni - Train Station Renovation

03. Juni - Astalon: Tears of the Earth

03. Juni - Talisman: Digital Edition

03. Juni - Tour de France 2021

04. Juni - Alphadia Genesis 2

04. Juni - Astro Aqua Kitty

04. Juni - Off And On Again

04. Juni - The Last Kids on Earth und der Stab des Verderbens

04. Juni - Sniper Ghost Warriors Contracts 2

Neue Spiele für Nintendo Switch

31. Mai - Cow Catcher

01. Juni - Justin Danger

01. Juni - Carnivores: Dinosaur Hunt

01. Juni - Pyre on Fire

02. Juni - Find 10 Differences

02. Juni - Grand Slam Tennis

02. Juni - Sludge Life

02. Juni - Dungeon Escape

03. Juni - Dungeons of Clay

03. Juni - Chroma Quaternion

03. Juni - Reversi Let's Go

03. Juni - Dark Fantasy: Jigsaw Puzzle

03. Juni - Mystic Pillars: A Story-Based Puzzle Game

03. Juni - Wing of Darkness

03. Juni - Basketball Club Story

03. Juni - Infinite Tanke WWII

03. Juni - Astalon: Tears of the Earth

03. Juni - Stray Cat Doors2

03. Juni - FreeCell Solitaire Collection

03. Juni - Wicce

03. Juni - Motif

03. Juni - Wind of Change

03. Juni - Sunblaze

04. Juni - Sweet Bakery Tycoon

04. Juni - Donuts'n'Justice

04. Juni - Arcane Arts Academy

04. Juni - Nature Matters

04. Juni - Basketball Pinball

04. Juni - Skellboy Refractured

04. Juni - The Last Kids on Earth und der Stab des Verderbens

04. Juni - DC Super Hero Girls: Teen Power

05. Juni - Mighty Goose

05. Juni - Retrograde Arena

06. Juni - Caesar Empire War

