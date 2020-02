Neue Spiele für PS4, Xbox One & Switch vom 03. - 09. Februar

In unserer Release-Liste zeigen wir euch alle neuen Spiele für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch, die in der Woche vom 03. bis zum 09. Februar 2020 erscheinen. Außerdem findet ihr hier auch wie gewohnt das Highlight der Woche.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Entwickler und Publisher jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Highlight der Woche

Zombie Army 4

Release: 04. Februar

04. Februar Plattform: PS4, Xbox One

PS4, Xbox One Genre: Shooter

Um was geht's? Zombie Army 4: Dead War ist, wie der Name schon verrät, ein Zombie-Shooter. Schauplatz ist das Europa der 1940er-Jahre, in dem ihr gegen Hitlers Armee aus Untoten antretet. Die Zombie-Army-Reihe ist ein Spin-off der Sniper-Elite-Spiele, bietet aber eine Auswahl mehrerer Klassen.

Koop-Spaß: Ihr könnt zusammen mit bis zu drei Freunden spielen. Im Laufe der Kampagne erlernt ihr Skills und schaltet Upgrades frei. Für Abwechslung soll erneut die Röntgenkill-Kamera sorgen, die in Zeitlupe inszeniert, welchen Schaden eure Geschosse an den Gegnern anrichten.

Weitere Infos findet ihr in der Preview von Kollege Tobi.

Neue Spiele für die PS4

Dawn of Fear (03. Februar)

Monster Energy Supercross 3 (04. Februar)

Zombie Army 4 (04. Februar)

The Dark Crystal (04. Februar)

Maximum Football 2019 (04. Februar)

7th Sector (05. Februar)

Arcade Archives: Saint Dragon (06. Februar)

Hier sind alle PS4-Spiele 2020 in einer Liste.

Neue Spiele für die Xbox One

Monster Energy Supercross 3 (04. Februar)

Zombie Army 4 (04. Februar)

Maximum Football 2019 (04. Februar)

The Dark Crystal (04. Februar)

7th Sector (05. Februar)

Monster Viator (05. Februar)

Hier sind alle Xbox One-Spiele 2020 in einer Liste.

Neue Spiele für die Nintendo Switch

Please the Gods (03. Februar)

The Dark Crystal (04. Februar)

Monster Energy Supercross 3 (04. Februar)

Wide Ocean Big Jacket (04. Februar)

7th Sector (05. Februar)

SEN: Seven Eight Nine (06. Februar)

Yuoni: Rises (06. Februar)

Shiny Ski Resort (06. Februar)

Knights and Bikes (06. Februar)

KUNAI (06. Februar)

Nerved (06. Februar)

Code: Realize (06. Februar)

Just a Phrase (06. Februar)

The Town of Light (07. Februar)

ELEA: Paradigm Shift (07. Februar)

Bridge Builder Adventure (07. Februar)

EQQO (07. Februar)

Kitty Powers' Matchmaker (07. Februar)

Marooners (07. Februar)

Crash Drive 2 (07. Februar)

The Turing Test (07. Februar)

LocO-SportS (07. Februar)

Zero Zero Zero Zero (07. Februar)

Hier sind alle Switch-Spiele 2020 in einer Liste.

Denkt an PS Plus und Games With Gold!

Im Februar 2020 bekommt ihr als Abonnent von PS Plus bzw. Xbox Live Gold wieder ein paar Games, die ihr ohne zusätzliche Kosten (abgesehen von den Gebühren für euer Abo) herunterladen und zocken könnt.

Auf welches Spiel freut ihr euch in dieser Woche am meisten?