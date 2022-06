Neue Spiele der Woche bringen zwei potenzielle Hits für Nintendo Switch

Vom 27. Juni bis zum 1. Juli 2022 gibt es wieder eine Reihe neuer Spiele für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Nintendo Switch. In der wöchentlichen Release-Liste auf GamePro.de verraten wir euch die wichtigsten Releases der Woche.



Achtung: Die Release-Daten beziehen wir von den Publishern, diese können sich aus unterschiedlichen Gründen kurzfristig ändern.

Die Highlights in dieser Woche:

Monster Hunter Rise: Sunbreak

Release: 30. Juni

30. Juni Genre: Action-RPG

Action-RPG Plattformen: Switch, PC

Sunbreak ist eine Erweiterung für das Action-Rollenspiel Monster Hunter Rise, die sich vor allem dem Endgame widmet: Damit wird der sogenannte Meisterrang samt neuem Schwierigkeitsgrad eingeführt. Freut euch außerdem auf zusätzliche Monster, Herausforderungen, Rüstungen, Waffen, Wechselkünste und mehr.

Cuphead: The Delicious Last Course

Release: 30. Juni

30. Juni Genre: Run 'n' Gun

Run 'n' Gun Plattformen: PC, PS4, Xbox One, Switch

Lange mussten Tassenkopf-Verfechterinnen und - Verfechter auf den Cuphead-Standalone-DLC warten, nun ist The Delicious Last Course endlich servierfertig. Damit gibt es einen neuen Insel-Schauplatz mit zahlreichen Leveln und Bossen, zusätzliche Waffen und sogar eine dritte Spielfigur, nämlich Mc.Chalice, die über ein eigenes Fähigkeiten-Seit verfügt.

Ihr kennt Cuphead gar nicht? Dann hergehört: Hierbei handelt es sich um ein knallhartes aber super-motivierendes und spaßiges Run'n'Gun, das euch im hübschen Retro-Comic-Look durch fordernde Bosskämpfe jagt. Mehr Infos gibt's im Test zum Original:

Die wichtigsten neuen PS4- und PS5-Spiele

Release-Kalender für PS4 und PS5: Welche Spiele 2022 noch für aktuelle PlayStation-Konsolen erscheinen, das haben wir für euch in einer Übersicht zusammengefasst.

Die wichtigsten neuen Xbox One und Series X/S-Spiele

28. Juni - MX vs ATV Legends (Xbox One, Series X/S)

28. Juni - Fobia - St. Dinfna Hotel (Xbox One)

30. Juni - Cuphead: The Delicious Last Course (Xbox One)

30. Juni - Outriders: Worldslayer (Xbox One, Series X/S)

30. Juni - Rabbids: Party of Legends (Xbox One)

Release-Kalender für Xbox One und Xbox Series X/S: Welche Spiele 2022 noch für aktuelle Xbox-Konsolen erscheinen, das haben wir für euch in einer Übersicht zusammengefasst.

Die wichtigsten neuen Nintendo Switch-Spiele

30. Juni - Cuphead: The Delicious Last Course

30. Juni - Monster Hunter Rise: Sunbreak

30. Juni - Rabbids: Party of Legends

Release-Kalender für Nintendo Switch: Welche Spiele 2022 noch für die Nintendo Switch erscheinen, das haben wir für euch in einer Übersicht zusammengefasst.

Vergesst PS Plus und den Xbox Game Pass nicht!

Darüber hinaus bieten uns Abo-Services im Juli 2022 noch mehr Spiele. Dabei handelt es sich zwar meist um keine brandneuen Titel, aber dafür könnt ihr sie abseits der Abo-Kosten ohne Aufpreis kostenlos spielen.

Die Spiele, die ihr bei den verschiedenen Diensten herunterladen und spielen könnt, ändern sich jeden Monat, weswegen ihr regelmäßig einen Blick in die digitalen Stores werfen solltet. Oder auf GamePro.de, denn dort findet ihr die Updates zu neuen Spielen, sobald sie bekanntgegeben werden.

Auf welche Spiele freut ihr euch diese Woche am meisten?