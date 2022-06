Xbox Game Pass im Juli 2022: Alle neuen Spiele und Abgänge

Es geht wieder auf das Monatsende zu und deshalb lohnt sich schon jetzt ein Blick auf den Juli. Denn schon jetzt wissen wir wieder einige der neuen Spiele für den Xbox Game Pass. Wir fassen für euch zusammen, welche neuen Titel in den Service kommen – und welche ihn verlassen.

Hinweis: Da die neuen Game Pass-Spiele immer in zwei Monatshälften aufgeteilt sind, wird dieser Artikel von uns regelmäßig aktualisiert. Einen Ausblick auf die kommenden Monate bis Juni 2023, gibt's hier:

Diese Xbox-Spiele sind im Juli 2022 neu im Game Pass

Noch steht die offizielle Bekanntgabe durch Microsoft aus. Trotzdem kennen wir schon eine Auswahl an Spielen, die auf euch warten werden. Die erste Monatshälfte wird voraussichtlich zwischen dem 04. bis 08. Juli bekannt gegeben.

Far Cry 5 (01. Juli) - Konsole, Cloud, PC

(01. Juli) - Konsole, Cloud, PC Matchpoint: Tennis Championships (07. Juli) - Konsole

(07. Juli) - Konsole As Dusk Falls (19. Juli) - Konsole, Cloud, PC

(19. Juli) - Konsole, Cloud, PC Immortality (26. Juli) - Konsole, PC

Highlights im Juli 2022

Far Cry 5

Genre : Shooter

: Shooter Release: 27. März 2018

Darum geht's: Far Cry 5 spielt im fiktiven Hope County im US Bundesstaat Montana. Wir übernehmen Der die Rolle eines wahlweise männlichen oder weiblichen Sheriffs, der oder die neu in die Region kommt, während der religiöse Fanatiker Joseph Seed, der sich selbst "Vater" nennt und die Sekte The Project at Eden's Gate anführt, die Region mit Gewalt abriegelt. Auch der fünfte Teil setzt auf die übliche Serienformel: Wir erkunden die in drei Gebiete aufgeteilte, offene Spielwelt, erledigen Missionen oder vertreiben uns die Zeit mit zahlreichen Nebenaufgaben.

Mehr zu Far Cry 5 erfahrt ihr in unserem Test zum Shooter :

Immortality

Genre : Adventure

: Adventure Release: 26. Juli 2022

Darum geht's: Sam Barlow ist nach Her Story und Telling Lies zurück mit seinem nächsten Spiel Immortality. Dieses Mal müsst ihr aufklären, warum eine unbekannte Schauspielerin namens Marissa Marcel verschwunden ist.

Dafür habt ihr Filmrollen mit Szenen aus drei ihrer Filme zur Hand, die nie erschienen sind. Das Besondere ist, dass ihr die Szenen nicht normal auswählen könnt, sondern Ausschnitte aus den Bildern nehmt, um so zum Beispiel anhand eines Gesichtsausdrucks oder eines Kleidungsstück eine andere Szene zu sehen, die ähnlich ist. Dadurch deckt ihr nach und nach die Geschichte hinter Marissa Marcel auf.

Diese Spiele verlassen den Game Pass im Juli 2022

Noch sind keine Spiele offiziell bekannt, die den Game Pass im Juli verlassen werden. Das gleiche gilt für kommende Updates, DLCs und Perks, die es mit Game Pass und Game Pass Ultimate geben wird. Sobald Microsoft Infos dazu bekannt gibt, werden wir euch hier darüber informieren.

Welche Game Pass-Spiele werdet ihr euch im Juli für eure Xbox holen?