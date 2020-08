Neue Spiele für PS4, Xbox One & Switch - Die Releases der Woche

In unserer Release-Liste findet ihr alle neuen Spiele für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch, die in der Woche vom 27. Juli bis zum 02. August 2020 erscheinen. Wie gewohnt, präsentieren wir euch auch das Highlight der Woche.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Entwickler oder Publisher jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Spiele-Highlight der Woche

Battletoads

Release: 20. August

20. August Genre: Beat 'em Up

Beat 'em Up Plattform: Xbox One

Xbox One Im GamePass enthalten

Darum geht's: Battletoads ist ein Remake des gleichnamigen Plattform-Klassikers. Damals wurde das Spiel von Rare entwickelt und machte sich einen Namen durch den außergewöhnlich hohen Schwierigkeitsgrad.

Es geht um ein Trio von kampferprobten Kröten (Zitz, Pimple und Rash), die sich Level für Level den Weg bis zu ihrer Erzfeindin Dark Queen bahnen. Dabei gibt es viel Beat 'em Up-Gameplay, Puzzles und selbst Racing-Einlagen. Die Neuauflage lässt sich auch zu dritt im Koop-Modus spielen.

Mortal Shell

Release: 18. August

18. August Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Plattform: PlayStation 4, Xbox One

Darum geht's: Mortal Shell orientiert sich stilistisch stark an der düsteren Atmosphäre der Dark-Souls-Spiele und besticht außerdem mit seiner hübschen Optik. Das Soulslike spielt in einer düsteren Zukunft, in der die Erde von den wandelnden Leichen der untergegangenen Menschheit bevölkert wird.

Im Spiel übernimmt der Spieler die Kontrolle über einen leeren Körper, der durchs Absorbieren der Seelen von gefallenen Kriegern deren Kräfte und Fähigkeiten übernehmen kann. So soll ein abwechslungsreiches und vielseitiges Gameplay geschaffen werden.

Neue Spiele für PS4

18. August - Mortal Shell

18. August - Pathfinder: Kingmaker Definitive Edition

20. August - Peaky Blinders: Mastermind

20. August - Remnant: From the Ashes - Subject 2923 DLC

21. August - Aokana: Four Rhythms Across The Blue

21. August - New Super Lucky's Tale

21. August - PGA Tour 2K21

21. August - Samurai Jack: Battle Through Time

Liste: Alle PS4-Spiele 2020

Hier findet ihr alle PS4-Games, die noch in diesem Jahr erscheinen.

Neue Spiele für Xbox One

18. August - Helheim Hassle

18. August - Pathfinder: Kingmaker Definitive Edition

18. August - Manifold Garden

18. August - Mortal Shell

19. August - Beyond Enemy Lines 2

19. August - Even the Ocean

19. August - Fuzzball

19. August - Norman's Great Illusion

19. August - She Sees Red

19. August - Stones of the Revenant

20. August - Battletoads

20. August - Gleamlight

20. August - Gryphon Knight Epic: Definitive Edition

20. August - Peaky Blinders: Mastermind

20. August - Remnant: From the Ashes - Subject 2923 DLC

21. August - Dungeon Scavenger

21. August - Harvest Moon: Mad Dash

21. August - Party Panic

21. August - New Super Lucky's Tale

21. August - PGA Tour 2K21

21. August - Samurai Jack: Battle Through Time

21. August - The Blobs Fight!

Liste: Alle Xbox One-Spiele 2020

Hier findet ihr alle Xbox-Games, die noch in diesem Jahr erscheinen.

Neue Spiele für Nintendo Switch

17. August - Cecconoid

18. August - Helheim Hassle

19. August - Norman's Great Illusion

20. August - Gleamlight

20. August - Peaky Blinders: Mastermind

20. August - Ellipsis

20. August - Space Robinson

20. August - Retro Tanks

20. August - Chinese Parents

20. August - Runestone Keeper

20. August - Kwaidan -Azuma manor story-

21. August - Aokana: Four Rhythms Across The Blue

21. August - Even the Ocean

21. August - Paratopic

21. August - PGA Tour 2K21

21. August - Samurai Jack: Battle Through Time

21. August - The Eternal Castle Remastered

Liste: Alle Switch-Spiele 2020

Hier findet ihr alle Nintendo Switch-Games, die noch in diesem Jahr erscheinen.

Denkt an PS Plus, PS Now, Games With Gold & Game Pass im August 2020!

Vergesst nicht, dass es jeden Monat neue Spiele gibt, die PS4-Besitzer mit PS Plus und Xbox-Spieler mit Xbox Live Gold abgesehen von den Abo-Gebühren ohne weitere Kosten herunterladen könnt. Und auch der Game Pass wird regelmäßig mit neuen Spielen aufgefüllt, im August unter anderem mit Tell My Why: Chapter 1.

Auf welches Spiel freut ihr euch in dieser Woche am meisten?