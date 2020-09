Neue Spiele für PS4, Xbox One & Switch - Die Releases der Woche

In der Woche vom 21. bis zum 27. September 2020 gibt es wieder einige interessante Spiele für PS4, Xbox One und Switch zu haben. Die wöchentliche Release-Liste der GamePro verrät, was euch erwartet.

Achtung: Die Releasedaten beziehen wir von den Publishern und können sich wegen diverser Gründe kurzfristig ändern. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.

Zunächst stellen wir euch den größten Release der Woche genauer vor:

Mafia Definitive Edition

Release: 25. September

25. September Plattformen: PlayStation 4, Xbox One

PlayStation 4, Xbox One Ist in der Mafia Trilogy enthalten

Darum geht's: In Mafia: Definitive Edition bekommt ihr ein vollwertiges Remake des ersten Spiels der Reihe geboten. In der Rolle von Tommy erleben wir seinen Aufstieg in der Unterwelt von Lost Heaven, eine Stadt, die an New York City erinnert.

Das Remake ist ein originalgetreuer Nachbau des kultigen Gangster-Spiels. Es orientiert sich sehr am Original aber macht dabei auch vor allem technisch einiges Neu. So wurden die Charaktermodelle und die Umgebungen stark überarbeitet und an moderne Standards angepasst.

Habt ihr die Mafia Trilogy gekauft, dann bekommt ihr Mafia: Definitive Edition ohne weitere Kosten ab dem 25. September automatisch dazu. Dafür müsst ihr einfach nur den Download über den digitalen Store eurer Konsole starten.

Alle neuen PS4-Spiele in dieser Woche

22. September - 13 Sentinels: Aegis Rim

22. September - Rebel Galaxy Outlaw

24. September - Dungreed

24. September - Ginga Force

24. September - Going Under

24. September - Gothic Murder: Adventure That Changes Destiny

24. September - Tennis World Tour 2

25. September - Budget Cuts

25. September - Mafia: Definitive Edition

25. September - Port Royale 4

Alle neuen Xbox One-Spiele dieser Woche

22. September - Halo 3: ODST Firefight

22. September - Rebel Galaxy Outlaw

22. September - Tennis World Tour 2

23. September - CastleStorm 2

23. September - The Drone Racing League Simulator

23. September - Jet Set Knights

23. September - Unrailed!

23. September - Twin Breaker: A Sacred Symbols Adventure

24. September - Going Under

24. September - Little Big Workshop

25. September - Mafia: Definitive Edition

25. September - Nexomon: Extinction

25. September - Port Royale 4

25. September - Sentinels of Freedom

25. September - Shotgun Farmers

25. September - Trollhunters: Defenders of Arcadia

Alle neuen Switch-Spiele dieser Woche

21. September - Worm Jazz

22. September - Rebel Galaxy Outlaw

23. September - Unrailed!

23. September - Twin Breaker: A Sacred Symbols Adventure

23. September - Vigor

23. September - CastleStorm 2

24. September - Going Under

24. September - This Is The Zodiac Speaking

24. September - Micro Pico Racers

24. September - Wartile

24. September - Alluris

24. September - BIG-Bobby Car - The Big Race

24. September - Rollercoaster Tycoon 3: Complete Edition

24. September - Lost Ember

24. September - Breakpoint

24. September - Great Conqueror: Rome

24. September - Rivals of Aether: Definitive Edition

24. September - Secrets of Me

25. September - Trollhunters: Defenders of Arcadia

25. September - Cooking Tycoon 2: 3 in 1 Bundle

Außerdem bei PS Plus, Games With Gold, Game Pass & Co

