Neue Spiele für PS4, Xbox One & Switch - Das lohnt sich diese Woche

In unserer Release-Liste zeigen wir euch alle neuen Spiele für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch, die in der Woche vom 13. bis zum 19. Januar 2020 erscheinen. Außerdem findet ihr hier auch das Highlight der Woche

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Spiele-Highlight der Woche

Dragon Ball Z: Kakarot

Release: 17. Januar

17. Januar Plattform: PS4, Xbox One PC

PS4, Xbox One PC Genre: Action-Rollenspiel

Den 17. Januar haben sich Dragon Ball-Fans sicher ganz dick im Kalender angestrichen. Denn an diesem Tag erscheint das langerwartete Action-Rollenspiel Dragon Ball Z: Kakarot.

Um was geht's? Wie im Anime steht Son-Goku im Fokus der Story. Kakarot behandelt sämtliche Handlungsbögen von Dragon Ball, also etwa die Saiyajin-, Freezer-, oder Boo-Saga. Das Spiel ist offen angelegt, ihr könnt also Areale frei erkunden, bei Konfrontationen wechselt ihr in einen entsprechenden Kampf-Modus. Neben Son-Goku werden auch andere Charaktere spielbar sein, außerdem soll es im Spiel Nebenaufgaben geben, die bislang ungeklärte Fragen aus Anime und Manga beantworten.

Mehr Infos zum Spiel findet ihr in unserer Angespielt-Preview zu Dragon Ball Z: Kakarot.

Neue Spiele für die PS4

Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack (14.1.)

Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk DX (14.1.)

Atelier Escha & Logy: Alchemists of the Dusk Sky DX (14.1.)

Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea DX (14.1.)

Darwin Project (14.1.)

Hardcore Mecha (14.1)

Red Bow (14.1.)

Seek Hearts (14.1.)

Super Mega Space Blaster Special Turbo (14.1.)

Track Mayhem (14.1.)

Without Escape (14.1.)

Gravity Error (15.1)

Maitetsu: Pure Station (16.1.)

Dragon Ball Z: Kakarot (17.1.)

PS VR

Eclipse: Edge of Light (14.1.)

Neue Spiele für die Xbox One

Without Escape (15.1.)

Sherlock Holmes: Crimes and Punishment Redux (15.1.)

Dragon Ball Z: Kakarot (17.1.)

Hovership Havoc (17.1.)

Far-Out (17.1.)

Neue Spiele für die Nintendo Switch

Jump Gunners (13.1.)

Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack (14.1.)

Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk DX (14.1.)

Atelier Escha & Logy: Alchemists of the Dusk Sky DX (14.1.)

Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea DX (14.1.)

Super Mega Space Blaster Special Turbo (14.1.)

Squidlit (14.1.)

Demolish & Build 2018 (15.1.)

Anime Story Studio (16.1.)

Doggie Ninja: The Burning Strikers (16.1.)

Dreamwalker: Never Fall Asleep (16.1.)

Maitetsu: Pure Station (16.1.)

Regina & Mac (16.1.)

Seek Hearts (16.1.)

SELF (16.1.)

Sorry, James (16.1.)

Super Crush KO (16.1.)

To the Moon (16.1.)

Lydia (17.1.)

Red Bow (17.1.)

So Many Me: Extended Edition (17.1.)

Spider Solitaire (17.1.)

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore (17.1.)

Denkt an PS Plus und Games With Gold!

Im Januar 2020 bekommt ihr als Abonnent von PS Plus bzw. Xbox Live Gold wieder ein paar Games, die ihr ohne zusätzliche Kosten (abgesehen von den Gebühren für euer Abo) herunterladen und zocken könnt.

