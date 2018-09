Neue Spiele für PS4, Xbox One & Switch - Release-Liste 10. bis 16. September

Die Spiele-Release-Liste holt in dieser Woche einmal tief Luft, bevor es mit den Neuerscheinungen Ende September, im Oktober und November dann richtig losgeht. Dementsprechend überschaubar ist die Release-Liste in dieser Woche für PS4 und Xbox One, lediglich auf der Switch erscheint die gewohnte Menge an neuen Titeln.

Nachfolgend findet ihr hier eine Übersicht der Neuerscheinungen und ein redaktionell ausgewähltes Highlight.

Achtung: Release-Termine können sich jederzeit ändern, Spiele werden kurzfristig verschoben oder veröffentlicht. Wir erheben daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Highlight der Woche - Shadow of the Tomb Raider

Darum geht es: In Shadow of the Tomb Raider löst Lara Croft aus Versehen die Apokalypse aus, und das nur, um ihren Erzfeinden von der Geheimorganisation Trinity eins auszuwischen. Um das Ende der Welt abzuwenden, muss die junge Archäologin tief in die Kultur der alten Maya eintauchen und ein seit Jahrtausenden verschollenes Artefakt bergen. Unterwegs trifft sie nicht nur auf Trinity, sondern auch auf deren fallengespickte Gräber, verborgene Zivilisationen und eine Bedrohung, die nicht ganz von dieser Welt zu sein scheint.

Was ist das Besondere an Shadow of the Tomb Raider? Im Gegensatz zum Vorgänger konzentiert sich Shadow of the Tomb Raider noch mehr auf die Aspekte, die die Serie groß gemacht haben: Das Entdecken von Gräbern und das Lösen von Rätseln. Aber keine Angst: Kampf- und Stealtheinlagen mit dem Bogen sowie spektakuläre Actionpassagen voller Explosionen und atemberaubender Stunts sind natürlich ebenfalls mit dabei.

4 neue Spiele für PS4

Auf der PS4 kommen in dieser Woche vier neue Spiele raus, zudem startet die Blackout-Beta von Black Ops 4, alle Infos dazu findet ihr hier.

2 neue Spiele für Xbox One

Nur zwei Spiele erscheinen in dieser Woche für die Xbox One, auch hier geht die Blackout-Beta an den Start, allerdings erst am Freitag.

17 neue Spiele für Nintendo Switch

17 Releases kann die Switch in dieser Woche verzeichnen, darunter das dritte Labo-Set.

Grandpa and the Zombies - 12.9.

Time Carnage - 12.9.

Bastion - 13.9.

Defunct - 13.9.

Danger Mouse: The Danger Games - 13.9.

Doughlings: Arcade - 13.9.

Mein Gestüt: Ein Leben für die Pferde - 13.9.

Nefarious - 13.9.

Old School Musical - 13.9.

Senran Kagura Reflexions - 13.9.

Shadow Fight 2 - 13.9.

Super Dungeon Tactics - 13.9.

Surgeon Simulator CPR - 13.9.

The Spectrum Retreat - 13.9.

The Warlock of Firetop Mountain: Goblin Scourge! Edition - 13.9.

Wasteland 2: Director's Cut - 13.9.

Nintendo Labo: Fahrzeug-Set - 14.9.

Weitere Releases im September findet ihr in unserer kommentierten Videovorschau:

Ist für euch in dieser Woche etwas dabei?