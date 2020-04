Neue Spiele für PS4, Xbox & Switch: Mit Koop-Horror & einem Kult-RPG

Auch in dieser Woche verraten wir euch welche neuen Spiele für PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Heute geht es um die Woche vom 20. bis zum 26. April 2020. Außerdem verraten wir euch die die Highlights der kommenden Tage, damit ihr das Wichtigste stets im Blick habt.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Spiele-Highlights der Woche

Predator: Hunting Grounds

Plattform: PS4

PS4 Genre: First Person-Shooter, Multiplayer

First Person-Shooter, Multiplayer Release: 24. April

Darum geht's: In Hunting Grounds bereisen wir das bekannte Film-Franchise Predator. Und auch hier gibt es ein technologisch hochentwickeltes Alien, das Jagd auf eine Gruppe menschlicher Soldaten macht. Das Multiplayer-Konzept von Predator: Hunting Grounds ist asymmetrisch. Das bedeutet, dass ein Spieler die Rolle des Aliens übernimmt, während vier weitere Spieler das Team aus Elite-Soldaten bilden.

Die Soldaten müssen während des Matches verschiedene Missionsziele erfüllen und gegen computergesteuerte Gegner antreten. Das Alien muss die Soldaten daran hindern und hat das Ziel, jeden der anderen Spieler auszuschalten. Um das zu erreichen kann sich das Alien unsichtbar machen, auf Bäume klettern und Feine mit der Wärmebildkamera im Auge behalten. Aber Achtung: Mit ausreichend Teamwork können die Soldaten das Alien auch ausschalten.

Trials of Mana

Plattform: PS4, Switch

PS4, Switch Genre: Action-RPG

Action-RPG Release: 24. April

Darum geht's: Trials of Mana ist das 3D-Remake von Seiken Densetsu 3, also dem offizillenen Nachfolger des SNES-Klassikers Secret of Mana. Damals hat es das Action-RPG nie in den Westen geschafft, mit dem Remake dürfen wir uns aber auch hierzulande endlich in das große Abenteuer stürzen.

Uns stehen sechs Protagonisten zur Auswahl, die wiederum unterschiedliche Charakterklassen ausfüllen können. Es liegt an uns den legendären Mana-Baum zu retten und die bösen Benevodons zu bekämpfen. Wir bereisen die Spielwelt über eine begehbare Weltkarte, stürzen uns in action-orientiere Echtzeitkämpfe und bilden unsere Party-Mitglieder zu Experten aus.

Neue Spiele für die PS4

23. April - Aces of the Multiverse

24. April - Azure Striker Gunvolt: Striker Pack

24. April - Deliver Us The Moon

24. April - Guard Duty

22. April - Help Will Come Tomorrow

23. April - MotoGP20

23. April - Obey Me

24. April - Predator Hunting Grounds

24. April - Spuds Unearthed

24. April - Super Dodge Ball

24. April - Trials of Mana

24. April - Wonder Blade

Neue Spiele für die Xbox One

22. April - Brutal Rage

22. April - Help Will Come Tomorrow

23. April - MotoGP20

23. April - Archaica: The Path Of Light

24. April - Quern - Undying Thoughts

24. April - War Theatre

24. April - Quest Hunter

Neue Spiele für die Nintendo Switch

20. April - Car Trader Simulator

20. April - Legends of Amberland: The Forgotten Crown

21. April - Help Will Come Tomorrow

22. April - ITTA

22. April - TaniNani

23. April - War & Romance Visual Novel

23. April - eSports Legend

23. April - Code: Realize Future Blessings

23. April - SmileBASIC 4

23. April - MotoGP20

23. April - Broken Lines

23. April - Damaged in Transit

23. April - Little Busters! Converted Edition

23. April - Sunless Sea: Zubmariner Edition

23. April - Slain / Valfaris Big Sugar Bundle

23. April - Yumeutsutsu Re:After

23. April - Yumeutsutsu Re:Master

23. April - Picross S4

23. April - Hang The Kings

24. April - Trials of Mana

24. April - Archaica: The Path Of Light

24. April - Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 - Road to Boruto

24. April - Guard Duty

Denkt an PS Plus, Games With Gold & Game Pass im April 2020

Vergesst nicht, jeden Monat erwarten PS4-Besitzer mit PS Plus und Xbox-Spieler mit Games with Gold neue Spiele, die ihr kostenlos herunterladen könnt. Und auch der Xbox Games Pass wird wird jeden Monat mit neuen Spielen bestückt.

Auf welches Spiel freut ihr euch in dieser Woche am meisten?