Neue Spiele der Woche: Das Switch-JRPG für alle, die Final Fantasy lieben

Auch in der Woche vom 22. bis zum 28. Februar 2021 gibt es wieder eine Reihe an neuen Spielen für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Nintendo Switch. In der wöchentlichen Release-Liste auf GamePro.de verraten wir euch, welche Spiele an welchem Tag erscheinen.

Achtung: Die Release-Daten beziehen wir von den Publishern, diese können sich aus unterschiedlichen Gründe kurzfristig ändern.

Das Highlight in dieser Woche:

Bravely Default 2

Release: 26. Februar 2021

26. Februar 2021 Plattform: Nintendo Switch

Nintendo Switch Genre: JRPG

Darum geht's: Wer auf klassische JRPGs steht, hat die Bravely Default-Reihe sicher schon auf dem Schirm. Mit Bravely Default 2 folgt nun ein Sequel in Final Fantasy-Manier - eine neue Geschichte, neue Figuren und eine neue Welt. Den Vorgänger müsst ihr nicht gespielt haben, um hier voll in den rundenbasierten Taktik-Kämpfen und der Story aufgehen zu können.

Im Mittelpunkt von Bravely Default stehen der schiffbrüchige Seth, die Prinzessin Gloria, der Gelehrte Elvis und die Söldnerin Adele. Ein ungleiches Team, das aber ein gemeinsames Schicksal teilt, das sich um die vier Elementarkristalle dreht, die die Welt im Gleichgewicht halten. Forderne Kämpfe und ein märchenhafter Look laden zum nostalgischen Abenteuer ein.

Alle neuen PS4- und PS5-Spiele

23. Februar - Curse of the Dead Gods

23. Februar - Horned Knight

23. Februar - Taxi Chaos

24. Februar - Pumpkin Jack

24. Februar - Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest

25. Februar - Wrath: Aeon of Ruin

25. Februar - Yupitergrad

25. Februar - Moving Out: Movers in Paradise

26. Februar - RetroMania Wrestling

Alle neuen Xbox One und Series X/S-Spiele

23. Februar - Curse of the Dead Gods

23. Februar - Heavy Metal Machines

23. Februar - Killer Queen Black

23. Februar - Taxi Chaos

24. Februar - Active Neurons 3: Wonders of the World

24. Februar - Horned Knight

24. Februar - Retrace: Memories of Death

24. Februar - Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest

25. Februar - Aery: A Journey Beyond Time

25. Februar - Spooky Chase

25. Februar - Tinker Racers

26. Februar - Akuto: Showdown

26. Februar - Beyond Enemy Lines: Remastered Edition

26. Februar - Demon Hunters 3: Revelation

26. Februar - Dungeons & Bombs

26. Februar - Katana Kata

26. Februar - RetroMania Wrestling

26. Februar - The Lost Cube

26. Februar - Thunderflash

Alle neuen Nintendo Switch-Spiele

23. Februar - Persona 5 Stikers

23. Februar - Rogue Heroes: Ruins of Tasos

23. Februar - Taxi Chaos

23. Februar - Johnny Bonasera Full Season

23. Februar - Curse of the Dead Gods

24. Februar - Retrace: Memories of Death

24. Februar - iota

24. Februar - Active Neurons 3: Wonders of the World

25. Februar - Steam Prison

25. Februar - Ghost 'n Goblins Resurrection

25. Februar - Castle Kong

25. Februar - DOTORI

25. Februar - Blastful

25. Februar - Clocker

25. Februar - Legal Dungeon

25. Februar - Under Leaves

25. Februar - Demon's Rise: Lords of Chaos

25. Februar - Forward To The Sky

25. Februar - Aery: A Journey Beyond Time

25. Februar - Codebreaker Puzzle 1000! ENG & JAN

25. Februar - Lawnmower Game: Racing

25. Februar - The Lost Cube

26. Februar - Bravely Default 2

26. Februar - Coffee Talk

26. Februar - Hellpoint

26. Februar - Horned Knight

26. Februar - Monster Truck XT Airport Derby

26. Februar - Containment

26. Februar - Baobabs Mausoleum Grindhouse Edition

26. Februar - Dungeons & Bombs

26. Februar - Thunderflash

26. Februar - Dat Gaem

26. Februar - Katana Kata

28. Februar - Tanuki Justice

