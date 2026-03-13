Läuft gerade Outbound bestätigt Releasetermin und schon bald könnt ihr euch auf den chilligen Roadtrip durch die Natur machen
Maximilian Franke
13.03.2026 | 09:32 Uhr

Der Release-Termin von Outbound am 23. April 2026 war zwar schon bekannt, aber Entwickler Square Glade Games hat trotzdem nochmal einen Trailer veröffentlicht, der auf das nahende Datum einstimmen soll. Das solltet ihr euch auch merken, denn Outbound hat in der Demo bereits einen sehr vielversprechenden Eindruck gemacht.

Zur Preview: Ich hab 60 Minuten Outbound gespielt und geb euch einen Tipp: Ihr solltet das auch tun!

Ihr brecht mit einem alten VW-Bulli auf und fahrt in die Wildnis. Dort erkundet ihr mehrere kleine Open Worlds, baut euer Fahrzeug immer weiter aus und sucht nach den schönsten Plätzen für die nächste Übernachtung. Dabei spielen auch seichte Survival-Features eine Rolle.

Ihr müsst etwa Essen organisieren, den Akku des E-Autos aufladen und könnt euch beim Klettern sogar verletzen. Letztlich liegt bei Outbound der Fokus jedoch auf einem ruhigen und chilligen Erlebnis – auch im Koop mit bis zu vier Leuten.

Outbound erscheint am 23. April für PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2 und PC.

 
Outbound bestätigt Releasetermin und schon bald könnt ihr euch auf den chilligen Roadtrip durch die Natur machen

vor 29 Minuten

Outbound

Genre: Adventure

Release: 23.04.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch)

Mehr zum Spiel
