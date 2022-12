Das neue Tomb Raider wird von Amazon gepublished und soll der 'bisher größte' Serienteil werden

Gute Neuigkeiten für Tomb Raider-Fans: Lara Croft kehrt in einem neuen Spiele-Teil zurück. Der neue Franchise-Titel soll die Geschichte der Archäologin fortsetzen und der bisher "größte" Teil werden. Als Entwicklerstudio tritt erneut Crystal Dynamics in Erscheinung, die bereits die letzten drei Haupttitel entwickelt haben. Der neue Teil soll allerdings in Kooperation mit Amazon Games entstehen.

Tomb Raider: Neuer Teil angekündigt, nutzt die Unreal Engine 5

Das wissen wir bisher: Allzu viel wurde über das neue Tomb Raider-Spiel noch nicht verraten, aber einige Informationen gibt es dann doch schon darüber. Da der neue Teil auf der Grundlage des Grafikgerüsts Unreal Engine 5 entsteht, dürfte uns wieder ein echter Grafik-Leckerbissen erwarten.

Das wurde angekündigt:

Lara Crofts Story geht weiter: Das könnte bedeuten, dass die Geschichte nach den Ereignissen von Shadow of the Tomb Raider ansetzt, muss es aber nicht.

Das könnte bedeuten, dass die Geschichte nach den Ereignissen von Shadow of the Tomb Raider ansetzt, muss es aber nicht. Crystal Dynamics entwickelt das Spiel

Amazon Games soll "unterstützen und global publishen".

Als Grafik-Grundlage dient die Unreal Engine 5 .

. Es bleibt ein storybasiertes Singleplayerspiel .

. Lara Croft soll selbstbewusst und "multidimensional" sein.

Erkundung wird wieder eine wichtige Rolle spielen.

Rätsel soll es ebenfalls wieder geben.

Dieser Teil wird der bisher größte der Spielereihe.

Eine große Vielfalt an Feinden soll sich uns entgegen stellen.

Was genau macht Amazon dabei? Das wird nicht so richtig klar. Fest steht, dass Amazon Games als Publisher dient, aber womöglich hilft Amazon auch bei der Entwicklung des Spiels. Aber es klingt danach, als würde Crystal Dynamics den Hauptteil davon stemmen.

Wer sich nach der Übernahme durch die Embracer Group um die Marke gesorgt haben sollte, kann jetzt also beruhigt aufatmen. Mehr über das Mega-Konglomerat erfahrt ihr in diesem GamePro-Artikel:

Über den Inhalt des neuen Tomb Raiders lässt sich aktuell natürlich ebenfalls nur spekulieren. Aber dass Lara Croft selbstbewusst wirken soll, würde dafür sprechen, dass die Story nicht erneut von vorn beginnt. Auch der Hinweis auf die Gegner-Vielfalt klingt danach, als bekämen wir es verstärkt mit fantastischen Wesen oder wilden Tieren zu tun.

Hier könnt ihr euch den letzten Teil Shadow of the Tomb Raider ansehen:

Wann und wo erscheint das Spiel? Auch das wissen wir noch nicht genau. In der Ankündigung war aber immerhin von einem Multiplattform-Release die Rede, wir gehen also davon aus, dass das neue Tomb Raider für PS5, Xbox Series S/X und den PC erscheint. Bis dahin dürfte es aber noch mehrere Jahre dauern.

Wie findet ihr die Ankündigung, was haltet ihr von der Zusammenarbeit und worauf hofft ihr?