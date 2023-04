Neue Xbox Elite Controller: Jetzt den Series 2 Core in Rot oder Blau schnappen

Den Xbox Elite Series 2 Core Controller gibt es jetzt in zwei neuen Versionen.

Schon im letzten Jahr ist mit dem Xbox Elite Series 2 Core eine günstigere Variante des Xbox Elite Wireless Controller erschienen. Bislang gab es diese nur in Weiß, nun sind zwei neue Varianten in Rot und in Blau dazugekommen, die ihr jetzt kaufen könnt.

Der Preis der neuen Versionen beträgt 139,99€. Damit sind sie momentan etwas teurer als das weiße Modell, dessen UVP bei 129,99€ liegt und die oft noch ein paar Euro günstiger zu haben ist. Bei diesen Shops findet ihr alle drei Varianten des Xbox Elite Series 2 Core Controllers:

Wie sehen die neuen Varianten aus?

Die Vorderseite sowie die Schultertasten und Trigger der neuen Varianten sind zwar rot bzw. blau, die Rückseite bleibt aber weiß.

Ähnlich wie bei den Special Editions des normalen Xbox Controller sind bei den neuen Varianten des Elite Series 2 Core die Frontschale sowie die Buttons, die Analogsticks und das D-Pad in derselben Farbe gehalten. Für die Rückseite gilt das allerdings nicht, sie ist wie bei der älteren Version des Controllers weiß. Auch an der schwarzen Farbe der gummierten Griffe ändert sich nichts.

Was bietet der Xbox Elite Series 2 Core Controller?

Hochwertig & konfigurierbar: Qualitativ unterscheidet sich der Xbox Elite Series 2 Core Controller nicht von der teureren normalen Version des Elite Series 2. Der Controller ist nicht nur hochwertig verarbeitet, er bietet auch umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten per App. In dieser könnt ihr von der Sensitivität der Sticks bis hin zur Intensität der Vibration so ziemlich alles einstellen, was man sich wünschen kann. Außerdem findet ihr auf der Rückseite Schieberegler für die Trigger Locks. Diese lassen euch die Wege der Trigger verkürzen, wodurch ihr in Shootern schneller feuern könnt.

Bei der Qualität macht der Xbox Elite Series 2 Core zwar keine Kompromisse, ihr müsst aber auf einiges Zubehör verzichten.

Beim Zubehör gespart: Allerdings müsst ihr beim Elite Series 2 Core auf einiges Zubehör verzichten. Am schwersten wiegt wohl der Verlust der Paddles auf der Unterseite. Anschlüsse für Paddles sind zwar nach wie vor vorhanden, ihr müsst sie aber separat dazukaufen. Daneben müsst ihr auch auf die Sticks und das Steuerkreuz zum Austauschen und auf die Tragetasche verzichten.

