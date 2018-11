Wie in Spielen von Rockstar Games üblich, ist es auch in Red Dead Redemption 2 möglich mittels Cheats zu schummeln. Spieler haben nun einen Weg gefunden, der es euch ermöglicht, zu jeder Zeit die Zielhilfe Dead Eye zu benutzen.

Was ist die Dead Eye-Funktion? Ist sie aktiviert, verlangsamt sich das Spielgeschehen. Mit gezogener Waffe könnt ihr für wenige Sekunden Stellen am Körper eures Gegners markieren, die nach Aktivierung unter Beschuss genommen werden.

Red Dead 2 - Mogelpower

Alle Cheats und wie ihr sie freischaltet

So aktiviert ihr den Cheat

Um den Cheat zu aktivieren müsst ihr folgende einfachen Schritte befolgen:

Pausiert das Spiel

Wählt im Menü "Einstellungen"

Drückt Dreieck (PS4) oder Y (Xbox One)

In der Maske gebt ihr nun folgenden Satz ein:

Be greedy only for foresight

Habt ihr das gemacht, wird sich die Dead Eye-Anzeige fortan nicht mehr leeren.