Nintendo Switch Online spendiert euch einen weiteren N64-Klassiker

Am heutigen Donnerstag gab es mal wieder ein neues Update für den N64-Katalog auf der Nintendo Switch. Neu dabei ist dabei vor allem ein alter Klassiker, nämlich Pilotwings 64.

Ein weiterer N64-Launchtitel kommt auf die Switch

Mit Pilotwings 64 wird die N64-Bibliothek noch einmal ein Stück erweitert. Das Spiel, das ursprünglich im Juni 1996 für den Nintendo 64 erschien und mit dem ihr mit diversen Flugvehikeln durch die Lüfte saust, ist jetzt also auch auf der aktuellen Nintendo Konsole spielbar. Dabei wirkt die Grafik im Vergleich zum Original viel klarer und schärfer, ein Remake ist das Ganze aber natürlich nicht.

Die wohl wichtigste Neuerung sind aber wohl eher die Bildrate von 60 fps, die das Spiel auf der Switch erreicht. Die werden zwar nicht immer hundertprozentig gehalten, das Gameplay fühlt sich dadurch aber trotzdem viel flüssiger an als im Original. Das ist bei einem Spiel, in dem viel Zeit in der Luft verbringt, natürlich sehr vorteilhaft.

In diesem Video seht ihr den Vergleich der alten zur neuen Version:

Ein interessanter Trivia-Fakt dazu ist noch, dass das Menü des Originals tatsächlich damals schon auf 60 fps lief, während des Spielens aber nur 30 fps erreicht wurden. Das bedeutet, die Engine hätte bereits in den 90ern die doppelte Framerate erreichen können, allerdings hat die Hardware des Nintendo 64 da auf die Bremse getreten.

So holt ihr euch den Klassiker

Wichtigste Voraussetzung: Ihr müsst ein aktives Nintendo Switch Online Konto mit dem Erweiterungspack besitzen. Im Homescreen eurer Switch wählt ihr dann unten den roten Button des Online Services aus. Aktuell wird euch Pilotwings 64 bereits auf dem Homebildschirm empfohlen, ansonsten wählt ihr in der Liste links den Punkt "Erweiterungspaket" aus. Dort stoßt ihr dann direkt auf den Katalog der N64 Spiele, aus dem ihr euch alle dort verfügbaren Spiele auf eure Switch holen könnt.

Die Bibliothek wird immer größer

Immer wieder wird so die Online Bibliothek mit Retrospielen erweitert und auch für nächstes Jahr wurde da wieder ein großer Schwung angekündigt, darunter eines meiner persönlichen Highlights: Pokémon Stadium. Auch Annika freut sich wahnsinnig darauf, wie ihr in ihrem Artikel dazu nachlesen könnt.

Freut ihr euch über den Neuzugang Pilotwings 64? Auf welches Retro-Spiel wartet ihr sonst noch?