Neuer Sale im PS Store - Jetzt bis zu 70% Rabatt auf AAA-Spiele [Anzeige]

Im PlayStation Store ist gerade ein neuer Sale gestartet, in dem es eine Menge AAA-Hits, aber auch ein paar kleinere Titel deutlich günstiger gibt. Die Angebote starten heute und gelten noch bis zum 26. Juni. Hier stellen wir euch ein paar der besten Deals vor und verraten euch, für wen sich der Kauf lohnt.

Dark Souls 3

Das richtige Spiel für: Alle, die nach einer Harausforderung und nach einer atmosphärischen Spielwelt suchen.

Nicht so gut für: Alle, denen es an der nötigen Frustresistenz fehlt.

GamePro-Wertung: 85 Punkte

Dark Souls 3 gibt es schon für schlappe 11,99€ statt 49,99. Auch die Deluxe Edition sowie die DLCs sind reduziert.

So hart wie sein Ruf: Die Dark-Souls-Reihe hat sei jeher den Ruf, besonders schwer zu sein, und auch Dark Souls 3 wird dem wieder gerecht. Fans betonen zwar gern, dass die Actiontitel trotzdem jederzeit fair bleiben, und viele fanden Dark Souls 3 nicht ganz so schwer wie das zuvor erschienene Bloodborne. Eine gewisse Frustresistenz sollte man trotzdem mitbringen.

Geheimnisvolle Welt: Aber Dark Souls 3 hat mehr zu bieten als den hohen Schwierigkeitsgrad. Ein Highlight ist wieder einmal die Spielwelt, zum einen durch das düstere Artdesign, zum anderen durch die vielen versteckten Details. Wer es schon immer spannend fand, sich die Hintergrundgeschichte aus kleinen Andeutungen zusammenzusuchen, wird auch diesmal nicht enttäuscht.

Vorsichtig verfeinert: Wenn Dark Souls 3 etwas fehlt, dann sind es echte Innovationen. Sowohl in Bloodborne als auch in Sekiro hat Entwickler From Software neue Ideen eingebaut, die diesen Titeln einen individuellen Spielstil verleihen. Dark Souls 3 hingegen bleibt seinen Vorgängern treu und entwickelt sie nur mit Vorsicht technisch und spielerisch weiter.

Fazit: Wer die vorhergehenden Souls-Teile mochte, der wird auch in Dark Souls 3 wieder viele Stunden damit verbringen, sich an Bossen die Zähne auszubeißen, um sie nach viel Schweiß und Tränen schließlich doch zu besiegen. Wer die Serie schon immer zu frustrierend fand, sollte hingegen nicht erwarten, dass sich das mit Dark Souls 3 ändert.

Dark Souls 3 für 11,99€ im PlayStation Store

Persona 5

Das richtige Spiel für: Alle, die auf eine packende Geschichte und den Anime-Stil stehen.

Nicht so gut für: Alle, die kein Englisch können.

GamePro-Wertung: 92 Punkte

Den Rollenspiel-Hit Persona 5 kostet im Sale 26,99€ statt 69,99€, die Ultimate Edition gibt es für 34,99€ statt 99,99€.

Ausflug ins Multiversum: Wie die Vorgänger überzeugt Persona 5 vor allem durch seine packende Story, seine überzeugenden Charaktere und seine bizarren Einfälle. Abermals spielen wir einen Highschoolschüler in Tokio, der über das sogenannte Metaverse in den Geist der Stadtbewohner eindringen kann. Die spannende Geschichte fesselt etwa 80 Stunden lang.

Flottes Gameplay: Aber auch spielerisch gibt sich Persona 5 keine Blöße. Die Rundenkämpfe sind deutlich temporeicher als bei vielen anderen JRPGs, weil jede Aktion auf einem eigenen Button liegt. Zahlreiche Spezialattacken sorgen für taktische Optionen. Noch dazu ist die Inszenierung im Anime-Stil perfekt umgesetzt.

Keine deutsche Lokalisierung: Einer der wenigen Mängel von Persona 5 ist die fehlende Lokalisierung. Das RPG hat nicht nur keine deutsche Sprachausgabe, auch die Untertitel gibt es nur auf Englisch. Alle, die nicht gut Englisch oder gar Japanisch können, werden deshalb Probleme haben, der komplexen Geschichte zu folgen.

Fazit: Persona 5 ist ein Rollenspiel der Extraklasse und eines der besten JRPGs der letzten Jahre. Sofern man Zeit und Geduld hat, sich auf die lange Reise ins Metaverse zu begeben, bekommt man ein fesselndes Abenteuer, das man nicht mehr vergisst.

Persona 5 für 26,99€ im PlayStation Store

Hitman 2

Das richtige Spiel für: Alle, die Stealth-Action-Gameplay mit großer spielerischer Freiheit suchen.

Nicht so gut für: Alle, die auf eine gut inszenierte Story hoffen.

GamePro-Wertung: 85 Punkte

Auch Hitman 2 gibt es günstiger. Das Stealth-Actionspiel um Auftragskiller 47 ist auf 29,99€ reduziert, die Gold Edition kostet 39,99€ statt 99,99€.

Spielerische Freiheit: Hitman 2 glänzt vor allem dadurch, dass es dem Spieler jederzeit freie Hand lässt. In den riesigen, offenen Levels gibt es jede Menge Wege zum Ziel und viele Vorgehensweisen, von aggressiv bis versteckt und lautlos. Zudem zeigen die Entwickler ein erstaunliches Maß an Fantasie dabei, uns Werkzeug für die verschiedensten Mordmethoden bereitzustellen.

Optische Abwechslung: Die vielen spielerischen Optionen ändern nichts daran, dass wir im Grunde stets das Üblich tun: Einen Ort infiltrieren und ein Ziel ausschalten. Bei der Gestaltung der Levels sind die Entwickler allerdings so kreativ, dass trotzdem für Abwechslung gesorgt ist. Beispielsweise gehen wir unserem tödlichen Beruf am Rande einer Rennstrecke oder in einem malerischen kolumbianischen Fischerdorf nach.

Sparsame Inszenierung: Bei der Inszenierung kann man hingegen erkennen, dass IO Interactive kein großer Publisher mehr zur Seite stand. Zwar ist die Story durchaus spannend und motivierend geraten, größtenteils wird sie jedoch in Standbildern erzählt. Für die aufwendige Inszenierung eines Hitman: Absolution hat das Budget offenbar nicht gereicht.

Fazit: Dem Gameplay merkt man nicht an, dass IO Interactive die Unterstützung von SquareEnix fehlt, im Gegenteil: Hitman 2 liefert genau das, was Fans der Serie wollen, und zwar größer, besser und ausgefeilter als je zuvor. Dass bei der Präsentation der Story ein paar Einsparungen vorgenommen wurden, ist zu verschmerzen, schließlich glänzt die Reihe traditionell ohnehin eher spielerisch als durch die Geschichte.

Hitman 2 für 29,99€ im PlayStation Store



Resident Evil 7

Das richtige Spiel für: Horrorfans

Nicht so gut für: Alle, die eine typische Resident-Evil-Story erwarten.

GamePro-Wertung: 88 Punkte

Der von Remakes abgesehen neueste Teil der Resident-Evil-Reihe kostet im Sale nur noch 14,99€. Die Gold Edition gibt es für 24,99€ statt 49,99€.

Alte Stärken: Nach dem der sehr actionlastige sechste Teil von Testern wie Fans scharf kritisiert wurde, besinnt sich Resident Evil 7 auf alte Stärken und liefert echten Horror. Auch dass sich das Spiel wie in den ersten Teilen wieder weitestgehend auf die Erkundung eines einzelnen Gebäudes konzentriert, anstatt den Spieler durch lineare Levels zu schicken, tut der dichten Atmosphäre gut.

Viel Neues: Auf der anderen Seite führt Resident Evil 7 viel Neues ein, etwa die First-Person-Perspektive. In mancherlei Hinsicht scheint es von Indietiteln wie Outlast inspiriert. Allerdings bekommt man es hier gleich mit vier Familienmitgliedern zu tun, die sich sehr verschieden verhalten, was für mehr Abwechslung sorgt als in vergleichbaren Titeln.

Fast ungebunden: Auch bei der Story erlaubt sich Resident Evil 7 eine Menge Freiheiten. Wer sich auf ein Wiedersehen mit alten Protagonisten freut, dürfte enttäuscht sein. Überhaupt ist der siebte Teil weitgehend eigenständig und nur lose an die älteren Teile angebunden.

Fazit: Für Horrorfans ist Resident Evil 7 ein Muss. Kaum ein anderer Titel des Genres schafft es, eine so dichte Atmosphäre zu erzeugen und die Spannung über eine so lange Zeit aufrechtzuerhalten. Fans der Vorgänger müssen sich aber darüber im Klaren sein, dass Teil 7 nicht ganz das Resident Evil ist, das sie gewohnt sind.

Resident Evil 7 für 14,99€ im PlayStation Store

