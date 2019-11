Neuer Sale im PS Store – Jetzt viele PS4-Hits für unter 20€ [Anzeige]

Im PlayStation Store läuft gerade ein Sale, in dem ihr fast 100 PS4-Spiele für weniger als 20€ bekommt. Darunter befinden sich neben Indie-Geheimtipps auch ein paar große, wenngleich schon etwas ältere AAA-Hits. Die Angebote gelten bis zum 2. Dezember. Hier stellen wir euch ein paar der interessantesten Deals vor und erklären, für wen sich der Kauf lohnt:

Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration

Das richtige Spiel für: Fans des Reboots und älterer Tomb-Raider-Teile gleichermaßen.

Nicht so gut für: Alle, die vor allem eine packende Story wollen.

GamePro-Wertung: 90 Punkte

Die 20 Year Celebration Edition von Rise of the Tomb Raider ist um stolze 85% reduziert und kostet damit statt 59,99€ nur noch 8,99€. Sie enthält neben dem Hauptspiel sämtliche DLCs und einige exklusive Verbesserungen, zum Beispiel spezielle Grafikoptionen für PS4 Pro.

Alte Schule: Rise of the Tomb Raider bleibt zwar im Wesentlichen seinem Vorgänger treu, schraubt aber an der Balance der Spielelemente. Während im Reboot aus dem Jahr 2013 der Shooter-Anteil sehr hoch war, nehmen Klettern und das Erkunden der Gräber wieder mehr Raum ein. Dadurch spielt sich Rise of the Tomb Raider etwas mehr wie alte Serienteile. Doch keine Sorge: Es gibt noch immer reichlich Action.

Optische Vielfalt: Die auffälligste Neuerung gegenüber dem Vorgänger besteht aber in der Optik. Nicht nur zeigt sich Rise of the Tomb Raider technisch ein ganzes Stück verbessert. Auch die Schauplätze sind viel abwechslungsreicher geworden. Schneebedeckte Berggipfel, grüne Täler und finstere Höhlen wechseln sich ab. Dass die Story ein bisschen schwer in Gang kommt, wie oft bei zweiten Teilen einer Trilogie, ist da zu verschmerzen.

Fazit: Rise of the Tomb Raider ist ein großartiges Action-Adventure, nicht zuletzt deshalb, weil es optisch und spielerisch vergleichsweise abwechslungsreich geraten ist. Mit der 20 Year Celebration Edition bekommt man zudem eine Menge Zusatzinhalte, sodass man sich über das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich nicht beklagen kann. Jedem, der das Genre mag, kann man deshalb nur zum Kauf raten.

Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration für 8,99€ im PlayStation Store

Metal Gear Solid 5 Definitive Edition

Das richtige Spiel für: Alle, die gerne mit verschiedenen Lösungswegen experimentieren.

Nicht so gut für: Alle, die keine Geduld für die träge Story aufbringen können.

GamePro-Wertung: 92 Punkte (für The Phantom Pain)

Metal Gear Solid 5 gibt es in der Definitive Edition für nur 6,99€ statt 19,99€. Diese enthält neben dem Hauptspiel "The Phantom Pain"sämtliche DLCs sowie den Prolog "Ground Zeroes". Wer nur das Hauptspiel haben möchte, zahlt 4,99€.

Große Freiheit: Das Beste an Metal Gear Solid 5 ist die enorme spielerische Freiheit. Die Missionen bieten zahllose Lösungsmöglichkeiten, die weit über die Wahl zwischen Schleichen und Schießen hinausgehen. Greifen wir zu Fuß oder mit einem Fahrzeug an? Benutzen wir ein Scharfschützengewehr, ein MG, Sprengstoff oder unsere bloßen Hände? Mit der Zeit schalten wir immer mehr Ausrüstungsgegenstände und damit weitere Vorgehensweisen frei.

Zäh und motivierend: Das Ausprobieren neuer Gegenstände und der Basisbau zwischen den Missionen sorgen für langfristige Motivation. Zugleich erfordern diese Fortschrittsmechaniken aber auch Zeit und Geduld. Hinzu kommt, dass die Story nach spektakulärem Beginn etwas zäh voranschreitet und nicht alle der Zwischensequenzen so spannend sind, wie sie bei ihrer teils enormen Länge sein sollten.

Fazit: Spielerisch ist Metal Gear Solid 5 ein vollkommen gelungener Actiontitel, der uns so viele Möglichkeiten gibt wie kaum ein anderes Spiel. Außerhalb des Kerngameplays hat das Spiel aber seine Längen. Insbesondere Fans, die die Reihe vor allem für ihre tollen Geschichten lieben, könnten etwas enttäuscht sein. Dass der Kauf sich beim derzeitigen Preis lohnt, steht jedoch außer Frage.

Metal Gear Solid 5 Definitive Edition für 6,99€ im PlayStation Store

11-11: Memories Retold

Das richtige Spiel für: Alle, die eine berührende, aber schwer verdauliche Story erleben wollen.

Nicht so gut für: Alle, die Spaß und spielerische Herausforderung suchen.

GamePro-Wertung: 84 Punkte

Das vor einem Jahr erschienene Weltkriegs-Adventure 11-11: Memories Retold ist im PlayStation Store von 24,99€ auf 12,99€ reduziert.

Bewegend: Memories Retold erzählt von zwei Schicksalen aus dem ersten Weltkrieg, die sich auf entgegengesetzten Seiten des Konflikts abspielen. Dabei werden auch die hässlichsten Seiten des Kriegs nicht ausgespart. Das Spiel bedient sich eines einzigartigen Grafikstils, der an Ölgemälde erinnert, und überzeugt zudem durch seinen orchestralen Soundtrack sowie die bekannten Synchronsprecher Elijah Wood und Sebastian Koch.

Simpel und authentisch: Das Gameplay ist simpel gehalten und besteht größtenteils aus kleinen Rätseln, die sich sinnvoll ins Spielgeschehen einfügen. Spektakuläre Heldentaten sollte man nicht erwarten, dafür wirken unsere Handlungen stets glaubwürdig und authentisch. Nicht zuletzt deshalb gelingt es Memories Retold, eine dichte Atmosphäre aufzubauen, die uns von Anfang an gefangennimmt, aber auch eine Menge Trostlosigkeit verbreitet.

Fazit: Dass 11-11: Memories Retold spielerisch nicht allzu viel bietet, ist leicht zu verschmerzen, denn das Spiel hat andere Qualitäten. Das Ziel, berührende Geschichten aus dem ersten Weltkrieg zu erzählen, erreicht es zweifellos. Als Spieler muss man sich die Frage stellen, ob man Lust auf ein Spiel hat, das einen durch seine Schonungslosigkeit emotional immer mal wieder schwer mitnimmt. Wenn ja, dann lohnt sich der Kauf.

11-11: Memories Retold für 12,99€ im PlayStation Store

Dragon Ball Xenoverse 2

Das richtige Spiel für: Dragon-Ball-Fans.

Nicht so gut für: Alle, die sich mit der Vorlage nicht gut auskennen.

GamePro-Wertung: 72 Punkte

Im Fall des actionreichen Rollenspiels Dragon Ball Xenoverse 2 fällt der Rabatt mit 25% vergleichsweise gering aus, aber nur deshalb, weil der reguläre Preis erst seit relativ kurzer Zeit auf 19,99€ heruntergesetzt wurde. Mit 14,99€ ist Xenoverse 2 trotzdem so günstig wie noch nie zuvor im PS Store.

Ein Fest für Fans: Fans der Anime-Vorlage wird in Xenoverse 2 eine Menge geboten. In hunderten Quests besuchen wir viele bekannte Schauplätze, insgesamt stehen uns 68 Kämpfer aus der Serie zur Verfügung. Neulinge werden von der Story, in der wir als Zeitpatrouille versuchen, Ereignisse der Vergangenheit zu reparieren, allerdings nicht viel verstehen.

Starkes Gameplay, mäßige Optik: Spielerisch bietet Xenoverse 2 ein erstaunlich komplexes und vielseitiges Kampfsystem, dank Spezialattacken, freischaltbaren Manövern und den vielen Charakteren. Die oft suboptimalen Kameraeinstellungen machen dem Spaß an den Gefechten aber hin und wieder einen Strich durch die Rechnung. Hinzu kommt, dass viele Attacken nicht so hübsch in Szene gesetzt sind, wie man das von der Vorlage gewohnt ist.

Fazit: Dragon Ball Xenoverse 2 hat einige Macken, vor allem technischer Art. Für Fans der Vorlage bietet das RPG trotzdem genug, um den derzeitigen Preis locker wert zu sein. Wer sich mit Dragon Ball nicht auskennt, verpasst jedoch die vielen Anspielungen und damit das Beste am ganzen Spiel. Das gelungene Kampfsystem allein ist als Kaufargument zu wenig, weshalb wir Nicht-Fans vom Kauf abraten.

Dragon Ball Xenoverse 2 für 14,99€ im PlayStation Store

