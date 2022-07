Neuer Sale bei MediaMarkt: 77 Zoll OLED-TV heute Abend im Angebot

Bei MediaMarkt soll heute Abend um 20 Uhr unter dem Namen „Red Friday Weekend“ ein neuer Sale starten, in dem es unter anderem eine stattliche Auswahl an 4K-Fernsehern im Angebot geben soll. Eines der Highlights dürfte der LG OLED C17 mit stolzen 77 Zoll sein. Wie viel er kosten wird, ist zwar noch nicht bekannt. Mit dem derzeitigen Preis von 2899€ (UVP: 5299€) ist MediaMarkt laut Vergleichsplattformen aber schon jetzt gemeinsam mit Amazon der günstigste Anbieter. Insofern dürfte der Deal ziemlich attraktiv werden. Sobald die Angebote laufen, werdet ihr hier die Übersicht finden:

Hier noch ein paar andere Produkte, die es heute Abend im Angebot geben soll, bei denen wir aber leider ebenfalls noch nicht die Sale-Preise kennen:

Wie gut ist der LG OLED C17?

Hervorragendes Bild: Der LG OLED C17 ist eines der High-End-Modelle unter LGs 4K-Fernsehern aus 2021. Wie alle OLED-TVs beeindruckt er mit perfektem Schwarz, unendlich hohem Kontrast und hervorragender Anpassung der Helligkeit bei Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen. Im Vergleich zum normalerweise günstigeren LG OLED B19 bietet er zudem unter anderem den besseren Bildprozessor und die höhere Spitzenhelligkeit. Durch letztere lässt sich HDR besser ausnutzen.

Toll fürs Gaming: Auch beim Gaming macht der LG OLED C17 eine hervorragende Figur. Dank seiner vier HDMI-2.1-Anschlüsse ist mit der PS5 oder der Xbox Series X Gaming in 4K mit bis zu 120 fps möglich. VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden natürlich ebenfalls unterstützt. Außerdem fällt der Input Lag sehr niedrig aus: Der Fernseher reagiert bei 120 Hz in 5 bis 6 ms und bei 60 Hz in circa 10 ms auf Eingaben.

Mehr über den LG OLED C17 und seine Konkurrenten könnt ihr in unserer großen TV-Kaufberatung erfahren:

245 3 Mehr zum Thema Die besten Gaming-4K-TVs 2022 - Vergleich für PS4, PS5, Xbox One & Xbox Series