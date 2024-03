Neuer Xbox Store Sale gestartet: Dieses Top-Spiel aus 2024 ist schon jetzt stark reduziert!

Im neuen Xbox Store Sale gibt es unter anderem Ubisoft-Spiele günstiger. Auch das brandneue Prince of Persia ist schon dabei.

Der Xbox Store hat heute einen neuen Sale mit 183 Sonderangeboten für Xbox Series und Xbox One gestartet, durch den ihr beispielsweise viele große Open-World-Spiele von verschiedenen Assassin’s Creed-Teilen bis hin zu Red Dead Redemption 2 günstiger. Aber auch viele spannende kleinere Titel sind dabei, von Indie-Hits wie Cult of the Lamb bis hin zum gerade erst erschienenen Prince of Persia: The Lost Crown. Hier geht’s zur Übersicht:

Falls euch nicht alle 183 Deals angezeigt werden, müsst ihr automatisch aktivierte Filter deaktivieren. Die meisten der Angebote laufen zwei Wochen lang und enden am Vormittag des 26. März. Ein paar wenige Deals sind aber nur eine Woche lang gültig.

Ubisoft-Spiele aus 2023 & 2024 stark reduziert

Besonders stark vertreten unter den Angeboten sind Ubisoft-Titel: So ziemlich alle aktuellen Spiele des französischen Publishers sind dabei, also sowohl die größten Titel des letzten Jahres wie Assassin’s Creed Mirage und Avatar: Frontiers of Pandora als auch die erst 2024 erschienenen Spiele Skull & Bones und das schon erwähnte neue Prince of Persia.

1:49 Das neue Prince of Persia im Gameplay-Trailer

Gerade Letzteres können wir euch nur wärmstens ans Herz legen, denn es handelt sich um ein hervorragendes Metroidvania mit tollen Kämpfen und motivierendem Fortschrittssystem, das in unserem GamePro-Test hochverdiente 86 Punkte abgestaubt hat. Daneben gibt’s aber auch einige ältere Hits zu stark reduzierten Preisen. Hier ein paar Beispiele:

Von Red Dead Redemption 2 bis Sonic Frontiers: Weitere Xbox Sore Deals

1:47 Sonic Frontiers - Der blaue Igel rast zu Queen-Song durch den Launch-Trailer

Davon abgesehen bietet der Xbox Store Sale eine bunte Mischung, die von großen AAA-Hits wie Red Dead Redemption 2 bis hin zu kleinen Indie-Geheimtipps reicht. Stark reduziert ist beispielsweise Sonic Frontiers. Das erste 3D-Open-World-Abenteuer des blauen Igels ist zwar nicht perfekt, bietet aber viele spaßige Ideen und ist deshalb auf jeden Fall mal einen Blick wert. Hier eine kleine Auswahlliste mit weiteren Deals:

