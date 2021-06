Jetzt gratis für PS4: Sony schenkt euch heimlich brandneues Spiel

Nachdem in der letzten Woche bereits Racket Fury: Table Tennis gratis angeboten wurde, versucht Sony weiterhin, dem PlayStation VR-Gerät (neuen) Aufschwung zu verleihen und bietet jetzt einen weiteren Titel für die Virtual Reality-Brille ohne große Ankündigung still und heimlich zum kostenlosen Download im PS Store an.

Um diesen Titel geht's:

You Are Being Followed für PS4 (PS VR erforderlich)

Das Besondere: Das Spiel können sich alle gratis herunterladen. PS Plus ist für den Download nicht erforderlich. Bedenkt aber, dass ihr den PS4-Titel natürlich nur mit einem PS VR-Headset zocken könnt.

Darum geht's in You Are Being Followed

Genre: Adventure

Hinter You Are Being Followed steckt ein experimentelles Abenteuer mit Horror-Elementen, in dem wir in die Rolle von Emma schlüpfen. Einer blinden Frau, die mithilfe ihres Blindenhundes Samuel in der Welt zurechtfinden muss, indem sie sich einerseits von ihrem pelzigen Helferlein leiten lässt und andererseits die Töne ihrer Umwelt wahrnimmt. Während des kurzen Abenteuers steht nicht nur Emmas Behinderung im Fokus, sondern auch die Beziehung, die sie zu ihrem Vierbeiner aufbaut.

Wie kommt das Spiel in der Community an? Viele Spieler*innen zeigen sich interessiert an dem kleinen Titel. Im PS Plus-Subreddit wird beispielsweise der ungewöhnliche Stil gelobt.

You Are Being Followed ist am 11. Juni 2021 im PS Store erschienen und kann seitdem dort kostenlos heruntergeladen werden.

Spielt ihr noch (PS)VR und werdet ihr You Are Being Followed ausprobieren? Oder vielleicht habt ihr den Titel ja schon gezockt und könnt hier eure Erfahrungen damit teilen.