Neues großes Baldur's Gate 3-Update angekündigt und spielt ihr gerne böse, werden euch die Neuerungen riesig freuen

Na, seid ihr Teufelchen? Dann dürfte euch das nächste Update brennend interessieren.

Baldur's Gate 3-Entwickler Larian hat soeben mehr über die weiteren Pläne für das RPG verraten. Das nächste große Update, Patch 7, ist bereits auf dem Weg und bringt vor allem erfreuliche Neuigkeiten für die kleinen Bösewichte unter euch.

Daneben hat das Studio aber auch aus dem Nähkästchen geplaudert, was noch in der Zukunft für das RPG und den Entwickler selbst ansteht.

Baldur's Gate 3: Patch 7 ist auf dem Weg und bringt verbesserte böse Enden

In einem Community-Update auf Steam verrät Larian, dass aktuell am nächsten großen Update gearbeitet werde und macht folgende spannende Ankündigungen zu den neuen Inhalten:

Patch 7 fügt dem Spiel verbesserte böse Enden hinzu, um noch düsterere Schlüsse bei euren finstersten Durchläufen zu ermöglichen, und ja, das gilt auch für Nicht-Durge-Spieler [also Spieler*innen, die keinen Dark Urge-Charakter wählen, Anm. der Redaktion].

Wollt ihr es noch genauer wissen, dann könnt ihr euch auf der oben verlinkten Seite auch bereits kleine Mini-Teaser anschauen. Aber seid gewarnt: Die enthalten nämlich gewisse Spoiler. Daneben wird Patch 7 vor allem Bug Fixes enthalten.

Zusätzlich erwähnt Larian auch Crossplay und den Fotomodus. Ach ja, da war doch was: zwei Features, auf die die Community sehnlich wartet. Aber da müsst ihr euch wohl noch ein bisschen gedulden. Hierzu teilt Larian lediglich mit:

Der Aufwand, der erforderlich ist, um euch das zu bringen, bedeutet, dass diese Ergänzungen wahrscheinlich erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen werden.

1:10:35 Ist Baldur's Gate 3 die Renaissance der Oldschool-Rollenspiele? - mit RBTV

Nach Baldur's Gate 3: Larian arbeitet bereits an zwei neuen Projekten

Larian hat bereits angekündigt, dass das Studio mit der Baldur's Gate-Marke erst mal fertig sei und kein Sequel entwickeln werde. Stattdessen wolle man sich auf eigene IPs konzentrieren. Ja, richtig gelesen, IPs im Plural.

Was Fans des Studios sowohl freuen als auch überraschen dürften: Larian arbeitet nicht nur an einem, sondern gleich zwei neuen Projekten. Wir dürfen gespannt sein, wann diese enthüllt werden und um was es sich dabei genau handelt.

Welche der Neuigkeiten von Larian freut oder überrascht euch am meisten?