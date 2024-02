Neues Helldivers 2-Update soll Matchmaking- und Server-Probleme angehen und es kommt schon heute

Der nächste Patch für Helldivers 2 steht vor der Tür.

Helldivers 2 surft auch knapp zwei Wochen nach seinem Release noch auf einer gigantischen Erfolgswelle. Der Third-Person-Shooter mit Koop-Fokus ist derart beliebt, dass die Server dem Ansturm teilweise nicht mehr standhielten, weswegen mittlerweile Server-Obergrenzen für gleichzeitig Spielende gesetzt wurden.

Allerdings klagen einige Spieler*innen immer noch über Probleme beim Matchmaking, Login oder der Server-Erreichbarkeit. Entwickler Arrowhead Studios hat bereits einiges Updates veröffentlicht und das nächste steht bereits in den Startlöchern.

Weitere Verbesserungen in den kommenden Tagen und Wochen

Wie der Production Director Alex Bolle im Helldivers 2-Reddit mitteilte, wird bereits heute ein neues Update veröffentlicht, dass die noch bestehenden Probleme angehen soll. Konkret heißt es dort:

"Wir haben diese Woche Verbesserungen eingeführt, die sich auf die schwerwiegendsten Probleme im Spiel konzentrieren: Anmeldung, Matchmaking und Serverlast. Ihr werdet morgen (Dienstag, Anm. d. Red.) ein Update sehen, aber bedenkt bitte, dass kein einziges Update alle Probleme lösen wird. Vielmehr werden wir in den kommenden Tagen und Wochen kontinuierlich Verbesserungen vornehmen. [...]"

Rechnet also am heutigen Dienstag mit einem weiteren Update, weitere Patches sollen dann in den kommenden Tagen folgen. Helldivers 2 komplett von seinen Problemchen zu befreien, bleibt also ein langwieriger Prozess.

Hinweis: Sobald das angekündigte Update veröffentlicht ist, werden wir diese News mit den wichtigsten Infos dazu updaten.

Helldivers 2 erschien am 8. Februar für die PS5 und den PC. In der Rolle der namensgebenden Helldivers müsst ihr die Über-Erde bzw. deren angrenzende Planeten gegen anstürmende Käfermasse und Roboterwesen verteidigen. Das Spiel ist Always-On und legt seinen Fokus ganz klar auf den Koop-Aspekt, ist allerdings auch alleine spielbar – auch wenn es keine Solo-Kampagne gibt.

Habt ihr noch Probleme bei Helldivers 2 – und wenn ja, welche?