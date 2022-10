Need for Speed Unbound trifft mit seinem Underground-Stil genau meinen Nerv

Ich gebe zu: Ich habe keine Ahnung von Autos und privat bin ich eine sehr vorsichtige Fahrerin. Wenn ich aber könnte, wie ich wollte, also ohne Angst meinen Hals zu riskieren, würde ich mich in die schnellsten Karren dieser Welt setzen und über den Asphalt rasen, bis sich das Gummi löst. Da dem aber nicht so ist, flüchte ich mich gerne in actionreiche und freche Rennspiele, die sich nicht zu ernst nehmen. Und genau damit könnte mich Need for Speed Unbound nach langer Zeit wieder richtig packen.

Annika Bavendiek Rennspiel ist nicht gleich Rennspiel. Mit “netten” Racern wie Forza Horizon und Simulationen wie Gran Turismo kann Annika beispielsweise wenig bis gar nichts anfangen. Sie braucht Risiko in illegale Rennen, Tuning und eine Story, die so auch in einem Fast & Furious-Film vorkommen könnte.

Endlich wieder Streetracing statt Horizon-Festival

Ja, ich liebe Forza Horizon 5 für seine wunderhübsche mexikanische Open World und den wirklich schicken Autos. Allerdings ist mir das Gehabe rund um das Horizon-Festival immer zu langweilig und zahm. Ich will Drama und ich will Tuning, das in illegalen Straßenrennen beispielsweise mit extra Nitro die entscheidende Wendung bringen kann, während die Cops mir an der Stoßstange kleben. Also quasi wie in Fast & Furious, deren Filme ich es noch heute für ihre übertriebene Art liebe.

Need of Speed Unbound strahlt für mich dieses Underground-Feeling mit arcardiger Action bereits im ersten Trailer aus. Außerdem hat das Entwicklerteam von Criterion Games neben dem Multiplayer eine Kampagne angekündigt, in der wir unser Auto nicht nur tunen können, sondern damit auch auf den Straßen von Lakeshore die Polizei ärgern dürfen, was wiederum nach schön illegalem Streetracing klingt.

Optisch ungewohnt, aber stilsicher

Was mir ebenfalls sehr zusagt ist der Stil: realistische Autos, gepaart mit Comic-Elementen. Das ist nicht nur eine willkommene Abwechslung, sondern für mich als Anime- und Comic-Fan auch genau mein Ding. Außerdem werden so Charakter-Looks verhindert, die optisch nicht an den realistischen Grad der Autos herankommen und daher unpassend wirken. Keine Ahnung, wer bei Criterion die zündende Idee dazu hatte, aber ich finde comichafte Flammen und Qualm super.

Der Trailer zeigt schon gut, wie stylisch der Realismus sich mit den Comic-Elementen vereint:

Für mich mixen die Entwickler*innen daher mit dem Underground-Vibe und Comic-Look zwei gute Zutaten zusammen. Und auf das fertige Gericht fiebere ich jetzt schon gespannt hin. Glücklicherweise ist der 2. Dezember 2022 gar nicht mehr so weit entfernt, wenn Need for Speed Unbound auf PS5, Xbox Series X/S und PC erscheint und es für mich heißt: Kopf aus und gib ihm!

Was sagt ihr zu Need for Speed Unbound? Warum habt ihr Lust auf den Racer bzw. warum nicht?