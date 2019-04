Neuer PS4-Exklusivtitel - Dieses Duo könnte schon bald zurückkehren

Bereits vor wenigen Tagen haben wir über das Gerücht eines noch unangekündigten PS4-Exclusives berichtet. Das Spiel soll sich aktuell bei einem Second Party-Studio von Sony in der Entwicklung befinden. Das zumindest behauptet Colin Moriarty, seines Zeichens Mitbegründer von KindaFunny und ehemaliger IGN-Chefredakteur.

Ist Ratchet & Clank das neue PS4-Exclusive?

Jetzt feuert Moriarty die Gerüchteküche weiter an. In der neuen Episode des Podcasts "CLS: Knockback" gibt er an, dass wir das letzte Spiel der Reihe um Lombax Ratchet und Roboter Clank auf der PS4 noch nicht gesehen haben. Damit könnte es sich um einen direkten Bezug zu seiner letzten Aussage des noch unangekündigten PS4-Exclusives handeln.

Wie wahrscheinlich ist das?

Betrachten wir die zeitlichen Abstände der letzten Serienableger, so erscheint ein Sequel sehr wahrscheinlich. Hier eine Auflistung der letzten Spiele:

Ratchet & Clank (Remake) - 2016

Ratchet & Clank: Nexus - 2013

Ratchet & Clank: QForce - 2012

Ratchet & Clank: All 4 One - 2011

Ratchet & Clank: A Crack in Time - 2009

So lagen seit dem Start des kunterbunten Action-Adventures im Jahr 2002 nie mehr als drei Jahre zwischen den einzelnen Ablegern. Eine Veröffentlichung noch in diesem Jahr ist daher durchaus möglich.

Wir würden uns jedenfalls sehr über ein weiteres PS4-Exklusive mit dem lustigen Lombax in der Hauptrolle freuen.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr Lust auf ein neues Ratchet & Clank?